二手單日14宗蝕讓

新界半新盤重災 尚悅‧嶺6年輸25% 減息效應無力挽回樓價下跌的頹勢，昨單日二手市場就出現至少14宗帳面低於購入價的貶值轉讓，當中不少為新界半新盤物業，包括元朗尚悅‧嶺一房單位，劈價至309萬元成交，約6年帳輸近25%。另外，馬鞍山泓碧兩房戶以633萬元售出，逾5年半帳面跌價逾21%。

中原王勤學表示，元朗過去周末錄約9宗二手買賣，當中6宗屬蝕讓，包括上述尚悅‧嶺2座中層E室，實用面積約267方呎，原先叫價334萬元，減價25萬元沽出，呎價約11,573元，原業主於2018年11月以411.2萬元一手買入，轉手帳蝕102.2萬元。

泓碧賣633萬貶173萬 世紀21奇豐莊瑞生指，泓碧3座高層L室，實用面積約483方呎，原先叫價680萬元已低於購入價，放盤約一個月，再減價47萬元後以633萬元售出，呎價約13,106元。原業主於2019年4月的一手購入價為806萬元，帳面虧蝕173萬元離場。

樓價尋底，即使持貨約10年或以上的一手貨都要蝕賣。美聯黃國輝稱，沙田玖瓏山日瓏閣1座中高層J室兩房戶，實用面積約663方呎，議價後獲用家以675萬元承接，呎價約10,181元。原業主於2014年以759.9萬元一手買入，帳面蝕約85萬元，貶值約11.2%。

市場消息透露，上水天巒庫爾大道單號洋房，實用面積約2,018方呎，早於2010年一手購入，日前以2,258萬元售出，呎價約11,189元，期內樓價帳面跌逾1,100萬元，貶值逾30%。

此外，大型屋苑做價不再「穩陣」。中原王春江表示，荃灣綠楊新邨S座高層6室，實用面積約445方呎，減價約8%，以505萬元沽出，呎價約11,348元，新買家為投資者，原業主於2022年10月以600萬元買入，持貨約兩年帳面蝕95萬元，貶值約15.8%。

麗港城呎價失守九千 市區藍籌盤茶果嶺麗港城兩房單位，樓價僅「4字頭」有交易，呎價失守九千元。消息稱，屋苑17座低層戶，實用面積約517方呎，原業主移民賣樓，叫價510萬元放售，減至450萬元成交，呎價約8,704元，低市價約10%，是次成交價貼近2013年購入價位，帳面僅升值2.7%，有機會蝕使費。

二手市場私樓蝕讓成交個案