●AlipayHK宣布，即日起用戶可於東莞公共巴士掃碼乘車，並新增「隨申碼」（上海城市出行碼）乘車碼，用戶可乘搭在滬所有公共交通工具。

●港府引進重點企業辦公室與第三批、共17間重點企業簽約落戶香港，其中15間來自內地，包括訊飛醫療、康龍化成及普渡機械人等，其餘兩間分別來自美國及英國。