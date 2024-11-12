簡訊一覽
●AlipayHK宣布，即日起用戶可於東莞公共巴士掃碼乘車，並新增「隨申碼」（上海城市出行碼）乘車碼，用戶可乘搭在滬所有公共交通工具。
●零跑科技(09863)今年第三季度蝕6.9億元（人民幣‧下同），較去年同期淨虧損9.9億元有所收窄；毛利率8.1%，按季大升5.3個百分點。公司預計超額達成全年25萬輛的銷售目標，本季毛利率預計按季處穩步提升的態勢，淨虧損料將持續收窄。
●小鵬汽車(09868)宣布啟動行業首次晶片升級眾籌，時間為昨日至12月12日，將採取分車型眾籌的方式，眾籌達到目標數量，即可啟動相關車型籌備工作；若眾籌失敗，將在15個工作天內原路退回支付的眾募款項。
●佳景集團(00703)料今年第三季賺約680萬元，較去年同期賺約1,040萬元有所減少；預期首3季度賺約730萬元，按年減少約79%。
●遠東控股國際(00036)建議股份合併、更改每手買賣單位及按非包銷基準進行供股，以每持有一股合併股份獲發兩股供股股份，每股供股股份認購價0.334元，比每股合併股份理論收市價0.52元折讓逾35%，擬發行最多2.17億股供股股份，籌集最多約7,275萬元所得總額。
●博雅互動(00434)料今年首9個月純利較去年同期的8,510萬元人民幣，增長約145至155%左右，主要是收益及加密貨幣持倉帳面值增加等。
●港府引進重點企業辦公室與第三批、共17間重點企業簽約落戶香港，其中15間來自內地，包括訊飛醫療、康龍化成及普渡機械人等，其餘兩間分別來自美國及英國。
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