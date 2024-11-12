未來兩年通脹料加快 新西蘭月底或減息半厘

新西蘭央行公布，第四季對未來兩年通脹預期，由第三季的2.03%加快至2.12%；未來一年通脹預測放緩至2.05%，未來5年預測則升溫至2.24%。市場預期，該央行在本月27日今年最後一次議息會議再降息0.5厘。

今年8月起，新西蘭央行放寬貨幣政策，指本地需求疲弱加強該行有關通脹回落到1至3%目標區間中值的信心；上月加快寬鬆步伐，宣布下調指標利率0.5厘至4.75厘。

澳洲財長：經濟恐短期陣痛 鄰國澳洲的財長查默斯（Jim Chalmers）則表示，鑑於美國總統當選人特朗普的政策議程，澳洲經濟恐面臨短期陣痛，其中包括產出可能減少，通脹壓力上升。

查默斯在公布財政部為特朗普勝選而進行的模型調查結果時表示，雖然澳洲經濟可能面臨產出小幅下降，通脹壓力升溫，但當地經濟的特性將使其比起其他國家更具優勢。

外媒引述查默斯昨日發表演講預先提供的講稿摘錄稱，難以預測出現此狀況的時間點，以及可能隨之而來的反應和影響，若貿易緊張局勢隨之升級，澳洲將無法幸免於衝擊。為了避免重蹈2016年特朗普當選後引發的恐慌局面，澳洲政府在特朗普當選前就一直與其團隊建立聯繫。

企業消息方面，由列支敦士登皇室家族持有的國際私人銀行及資產管理集團LGT宣布，已簽署協議收購澳洲最大銀行澳洲聯邦銀行的私人諮詢業務Commonwealth Private Advice。是次收購預計將能從澳洲聯邦銀行的超高淨值和高淨值客戶中，轉移超過50億瑞士法郎（約442億港元）的管理資產至LGT，同時將有約40名資深顧問、助理和其他員工整合到LGT的澳洲業務中。目前LGT在全球管理超過3,560億瑞士法郎（約3.14萬億港元）資產。