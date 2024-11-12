Yen兌港元險守5算 估日央行凍息至年底

日本央行10月份的議息會議紀錄顯示，該行的政策委員會成員對加息時間點存在分歧，加上在貨幣政策立場上偏「鴿派」的首相石破茂險勝連任，令日圓走勢短線添壓。日圓兌每美元昨日曾見153.86，兌港元曾挫0.74%，即每百日圓兌5.052港元。

市場普遍估計，日本央行將會凍息至今年底，並且在明年初再考慮進一步加息。會議紀錄亦顯示，有政策委員認為要花時間仔細評估市場發展，不必急於加息；惟有持相反意見的委員覺得，只要經濟發展符合預測，就應該向市場清楚傳達繼續加息的決心。

日本9月貿易帳逆差超預期 另外，日本9月的貿易帳逆差達到3,152億日圓，大幅超出市場的預期（約662億日圓），同樣不利日圓走勢。一般而言，貿易帳逆差對本國貨幣的匯率會構成下行的壓力，只不過日本的情況稍為特殊。因為日本有大量機構、散戶投資者把資金用於投資外國股票、債券等，這些海外投資產生的淨收益，可以填補貿易帳的赤字，甚至令經常帳錄得盈餘。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）的資料顯示，於11月5日止，對沖基金持有的日圓期貨及期權（經對沖值調整）淨淡倉合約為19,695張；而單計期貨合約淨淡倉為12,722張，按周大幅增加9,260張或2.67倍，是連續兩周出現淨期貨淡倉。數據反映出一些投機資金數周前已開始為日圓走弱做準備，似乎暗示日圓短線難有大幅反彈的空間。