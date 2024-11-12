南韓散戶掃美股 持倉逾千億美元

美國股市接連破頂，吸引全球投資者追逐。南韓預託結算院的資料顯示，截至11月7日止，當地個人投資者持有的美國股票總值達1,013.7億美元，乃首次突破千億美元大關，是自2011年1月有紀錄以來最高。在芸芸的美股之中，特斯拉（Tesla）是最受南韓散戶歡迎的美股，持倉規模達167億美元；緊接的3位按次分別是英偉達、蘋果公司（Apple Inc.）及微軟。

與多年前中國的「大媽」（dama）一窩蜂投資黃金、海外房地產；以及日本的「渡邊太太」（Mrs. Watanabe）瘋狂炒賣外匯的情況類似，近年積極投資海外股市的南韓散戶，已經變成不容忽視的新勢力。儘管未有公認的花名，但南韓散戶投資者素來以瘋狂行徑而為人所知，甚至曾經因為反對機構沽空南韓股市而策動大規模的示威活動。

近年由於南韓股市的表現不如外圍，加上金融全球化令投資海外股市變得更加容易，愈來愈多南韓散戶進軍海外。這種現象某程度上也導致了海外股市的波動加劇。

有趣的是，深受南韓散戶歡迎的Tesla，近日因為特朗普當選的消息而股價暴漲，同時也令大量沽空該股的「大鱷」損手。根據金融數據平台S3 Partners的資料，有份沽空Tesla的對沖基金，其合計相關倉位帳面虧損至少達到52億美元。換言之，今次南韓散戶亦意外地成為「屠鱷」大軍的一員。

道指曾漲497 標指升穿6000 大市方面，美股周一早段升勢未停，續創新高，道指曾升497點，報44,486點；標指升21點，報6,017點；納指升79點，報19,366點。展望後市，分析普遍認為美股的波動依然會持續一段時間，而聯儲局的貨幣政策前景依然未明。

普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci預計，聯儲局仍會在12月減息0.25厘，並且在明年減息兩次，幅度同樣為0.25厘，但在之後可能會暫停減息。她亦擔心，當局應對通脹重新升溫方面可能會落後形勢，最終導致貨幣政策過度寬鬆。不過，假如因為經濟生產力大幅提升，使通脹回落至目標水平（從供應層面增加產出而推低物價），那麼寬鬆的利率環境將會有利於風險資產。