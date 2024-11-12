比特幣首破8.2萬關

年內累升逾九成 望SEC變革利後市 無論是作為黃金還是作為「數碼黃金」的比特幣，今年價格表現都超出全球大多數主要地區的股市，使得這些另類投資愈來愈受關注。比特幣每枚價格昨日曾突破82,490.6美元的歷史新高，年內升幅累計超過九成。市場狂熱的最大推手在於對特朗普重新入主白宮的憧憬，有「科技女股神」之稱的Ark Investment創始人伍德（Cathie Wood）估計，新一屆政府會推動美國證券交易委員會（SEC）的管理團隊變革，有利於加密貨幣市場、去中心化金融（DeFi）和其他相關領域的發展。

伍德是加密貨幣的「牛市旗手」之一，早年曾提出比特幣長線將會升至100萬美元，後來更把目標價位上調至150萬美元。她管理的基金亦有不少加密貨幣領域的資產。根據她最新的說法，特朗普政府如果能夠兌現其競選時的承諾，經濟生產力將會進入高速發展的「黃金時代」，與上世紀80年代時的情況相似。

伍德：美將再成創新領導者 她指出，這種良好的投資氛圍不僅有利於加密貨幣，還會促進整體經濟繁榮，而技術的融合將會帶來國內生產總值（GDP）的增長，並且使美國再次成為創新領導者。

同時，她提到目前SEC在主席亨斯勒（Gary Gensler）的領導下，一直對加密貨幣及加密資產持「鷹派」的立場，成為美國虛擬資產發展的主要障礙，並促使關鍵人才出走到國外。在特朗普政府上台後，情況料將有所改變，因為他本人近年已改變過去的反對立場，轉為公開表達對加密貨幣發展的支持，甚至披露自己持有加密幣。再者，一直支持加密貨幣的億萬富豪馬斯克，在特朗普身邊的政治作用也愈來愈大。

富爸爸作者：銀行業或崩潰 另邊廂，同樣也是近年才突然「轉軚」看好加密貨幣的著名財經作家、《富爸爸‧窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）發出「警告」，稱銀行業可能會崩潰，而持有比特幣、黃金、白銀等資產將可以避過危機，甚至從中獲利。他引述數據稱，美國銀行因為資產貶值而產生的未變現損失，已比2008年時高出7倍，近年亦有多家銀行倒閉，這或許是金融危機的信號。

不過，清崎的說法多少有點誇大的成分，因為美國銀行的未變現虧損，主要來自美國國債因為加息而導致帳面價格下跌。然而，銀行本身必然會有大量國債作為儲備，這些國債乃是美元貨幣系統中的基礎，沒有國債就沒有美元。而且隨着聯儲局繼續推進減息周期，債價的上升會令帳面虧損將會重新變回帳面盈利。

同樣獲看好的黃金最近略見回吐，現貨金價昨日曾挫近2%至每安士2,627.66美元。至於現貨白銀價格則升0.43%，曾見31.42美元。

比特幣年內走勢