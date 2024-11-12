裕元首9月純利25億 飆1.4倍

管理層在業績報告內解釋，上季隨着全球鞋履市場進一步常態化，需求大幅提升，其製造業務訂單滿載而推動整體產能利用率及生產效率繼續上升。在第三季度營運淡季不淡，產能持續處於供不應求狀態，出貨增長強勁。首9個月鞋履出貨量按年上升16.2%至1.86億雙。由於高基期效應及產品組合變化，平均售價跌幅收窄至6.8%，每雙售20.24美元。同期毛利上升4.5%至14.72億美元，整體毛利率上升0.7個百分點至24.2%。