裕元首9月純利25億 飆1.4倍
上月底已發盈喜的運動鞋代工巨頭裕元集團(00551)公布，今年首9個月營業收入按年升1.48%至60.75億美元，純利更升1.4倍至3.31億美元（約25.81億港元）。如扣除中期賺1.84億美元，在截至9月的第三季裕元純利達1.47億美元（約11.46億港元），升1.72倍。
管理層在業績報告內解釋，上季隨着全球鞋履市場進一步常態化，需求大幅提升，其製造業務訂單滿載而推動整體產能利用率及生產效率繼續上升。在第三季度營運淡季不淡，產能持續處於供不應求狀態，出貨增長強勁。首9個月鞋履出貨量按年上升16.2%至1.86億雙。由於高基期效應及產品組合變化，平均售價跌幅收窄至6.8%，每雙售20.24美元。同期毛利上升4.5%至14.72億美元，整體毛利率上升0.7個百分點至24.2%。
裕元同時披露，10月綜合經營收益淨額為7.4億美元，較去年同期6.45億美元升14.7%。
寶勝營業額挫9%
至於裕元旗下的中國零售附屬公司寶勝國際(03813)，首9個月總營業收入按年挫9.45%至139.84億元（人民幣‧下同），純利升10.44%至3.42億元。
業績報告內坦言，內地消費格局錯綜複雜，受多地店舖客流量疲弱影響，公司銷售動能不振。儘管經營環境充滿挑戰，首3季毛利率為34%，上升0.9個百分點，主要受惠於折扣管控有成及高效庫存管理，加上降本增效令溢利上升。另寶勝10月綜合經營收益淨額為17.21億元，按年升約4.7%。
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