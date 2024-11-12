日清首3季少賺7% 中港銷售跌

至於日清食品截至9月底止的首3季，香港及其他亞洲經營溢利按年大跌27.6%，至5,484.9萬元，分部收入跌3.9%，至12.26億元。集團解釋主因香港消費者的日用品消費流向大灣區周邊地區，抵銷亞洲其他地區的增長。

此外，受累較弱的消費者情緒，以及人民幣兌港元貶值所影響，該企的中國市場分部收入下跌2.76%，至19.3億元；不過經營溢利升5.23%，有2.77億元。

要留意，由於日清食品母企日本日清的業績截數日與香港不同，故換轉另一個角度來看，日本日清的業績演示最新提及，截至9月底止的上半財年，按固定匯率計香港及內地收入屬一跌一升，前者跌5%，後者升3%；銷量方面香港錄低單位跌幅，內地升幅為中單位數。

523萬注資合營拓澳紐市場 整體而言，日清食品首9個月毛利有9.97億元，按年減少0.83%；毛利率為34.8%，按年增長0.8個百分點，主要由於原材料及購買成本減少所致。

該公司在港股價昨日表現靠穩，收報4.6元，升0.87%。

可能眼見中港市場經營環境未如人意，故積極開拓其他市場，該企最新宣布夥拍日清亞洲，組成合營公司開拓澳紐市場，將以現金注資102萬澳元（約523萬港元）作為合營公司股本，注資由集團內部資源撥付。

日清食品昨日發公告，直言留意到近年澳洲及新西蘭的即食麵市場增長健康，其中澳洲的即食麵需求量由2019年的4.2億份增加至2023年的5億份，複合年增長率為4.5%；新西蘭的即食麵需求量由9,000萬份增加至1.1億份，複合年增長率為5.1%，兩國增速均超過3.1%的全球複合年增長率，為當地即食麵市場擴張帶來大量機會。