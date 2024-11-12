越秀交通平臨高速年收入5億
越秀交通基建(01052)早前公布，旗下全資附屬公司擬以總代價現金約7.58億元（人民幣‧下同），向控股股東越秀集團，收購其持有的河南越秀平臨高速公路之55%股權。集團執行董事、副總經理潘勇強表示，現時河南越秀平臨高速公路一年收入約5億元，淨利潤約一億元；又稱集團至今在中部地區（即湖南、湖北、河南）及核心地區廣東省各有業務，兩地資產比重相差不遠。
他強調，越秀交通基建是基建資產管理公司而非直接投資基建，故表現往往跟隨宏觀環境變化而行，至於公司收購相關高速公路，因看到中央早年出台「中部崛起」的戰略計劃，認為政策有利內地中部這類人口勞動力大省轉型。
暫未有「出海」目標
另資本經營部業務總監劉春利補充，上述併購資金來源是自有資金，並無跟銀行貸款，故不會因此衍生槓桿和額外費用。
被問到公司會否響應人行發布的股票回購增持再貸款，潘稱由於該企屬紅籌公司，不是A+H股，不過管理層都想做好市值管理，由每股盈利、派息上做好工作。他又表示，公司派息比率維持在50至60%，暫未有「出海」目標，會視乎人民幣匯價走勢再作打算。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：