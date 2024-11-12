憧憬放水A股揚 成交連續5日兩萬億

雖然中國增量刺激經濟措施「落空」，但滬深股市3大指數周一仍企穩收市，因市場憧憬中國人民銀行將於年內餘下時間進行最後一次「放水」，兌現人行行長潘功勝在上月預告擇機進一步下調存款準備金率0.25至0.5個百分點的承諾。不過，瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室決定下調MSCI中國指數明年6月底及12月底目標，分別降至67點及74點。

瑞銀削MSCI中國指數目標 多家機構料內地11月下旬宣布12月或降準，尤其是物價不穩持續為內地放寬貨幣政策創造條件。昨日滬綜指收升0.51%，報3,470點，深成指大升2.03%至11,388點，深圳創業板指數更漲3.05%至2,392點。滬深兩市主板成交額約2.5萬億元（人民幣‧下同），連續5個交易日突破兩萬億元的交易天數創歷史紀錄；截至上周五收市，有投資者情緒「晴雨表」之稱的A股市場兩融餘額（即孖展及借貨沽空）達18,048億元，更是2022年1月19日後首次重上1.8萬億元。

惟投行摩根士丹利指出，中國股票市場近年市值及成交都呈現縮減趨勢，外資參與度自2020年來下滑，對中資股構成挑戰。基於通縮憂慮，大摩預期，中資股總市值規模的複合年均增長率將放慢至4.9%，2027年僅達19.1萬億美元，大幅低於2018年時估計的27.3萬億美元。瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室在報告亦指，隨着特朗普再次入主白宮，將MSCI中國指數明年6月底及12月底原目標價76點及79點雙雙調低。

深擬提高住房公積金貸額 房地產貸款政策方面，深圳擬提高住房公積金貸款最高額度。深圳公積金中心發布兩項文件徵求意見稿，其中，職工個人申請公積金貸款，最高額度由現行的50萬元提高至60萬元；家庭共同申請公積金貸款，則由現行的90萬元提高至110萬元。