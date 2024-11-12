中國港口吞吐量增速放緩 今季恐續弱

地緣政治緊張之下，中國出口業亦受影響。國際信貸評級機構惠譽指出，今年第三季中國港口吞吐量增速放緩，集裝箱總吞吐量按年增速由第一季和第二季度的10%和7%，放緩至第三季度的6%。基於前期負載效應減弱，季內貨物和集裝箱吞吐量增長有限，預期弱勢將延續至第四季。

該機構指，中國的總貨物和外貿吞吐量按年增速，從今年第二季的3%和8%，放緩至第三季的1%和5%。受惠去年第三季的低基數，今年第三季的出口額按年增長5.5%，惟與第二季基本持平。對美國和歐盟的出口繼續反彈，按年分別增長5%和7.6%；對東盟出口按年增速由第二季的15%放緩至第三季度的8.8%，按季下降7.1%。

航運板塊普遍軟 該機構提到，去年基數較低，或令第四季度出口錄得增長，但海外需求仍然疲軟，加上內地需求疲軟拖累中國的消費和投資，並且特朗普當選美國總統加劇了下行風險。不過，這或令中國出台更積極的刺激方案，從而起到一定的支持作用。

上海出口集裝箱運價指數（SCFI）和中國出口集裝箱運價指數（CCFI）均在7月達到峰值，隨後於10月末下降約40%。波羅的海乾散貨運價指數（BDI）和波羅的海——原油油輪運價指數（BDTI）繼續攀升，今年第三季按年分別升57%和15%。BDI按季持平，BDTI按季下降19%。