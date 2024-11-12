內地新貸五千億 14載最少

10月減32%遠遜預期 人幣官價一年新低 繼內地定調的化債規模、10月份消費及工業生產物價數據均遜預期之後，昨日收市後出爐的10月金融信貸規模亦較9月大幅「腰斬」，甚至比以往傳統信貸的淡季表現更弱。單計10月，新增人民幣貸款5,000億元（人民幣‧下同），按年減32.28%，按月更急挫近七成，創2010年同期以來單月最少。分析指，中美兩國隨時再正面交鋒，人民幣匯價難免受壓，昨由官方開出的人民幣中間價報7.1786兌每美元，較上周五下滑353點子，創逾一年新低。

儘管內地政府積極刺激樓市買家和企業的貸款，但10月新增貸款發放量尚未全速起動。中國人民銀行公布，今年首10個月累計，新增人民幣貸款規模約16.52萬億元，按年減少3.97萬億元或19.37%。按此計算，今年10月僅錄5,000億元，遠差過市場預期的7,000億元。10月人民幣貸款餘額按年增速則為8%，略低過9月的8.1%，較去年同期回落2.9個百分點。

社融增量1.4萬億月瀉62% 分部門看，首10個月住戶貸款增2.1萬億元，其中，短期貸款增加4,514億元，反映樓按的中長期貸款增加1.65萬億元，意味10月短貸只是新增約490億元，少過中長貸新增的1,100億元，且兩者均不及9月的2,700億元及2,300億元。

上月社融增量1.4萬億元，亦按月大減2.36萬億元或62.76%，及較去年同期的1.86萬億元下降。當中，主要受10月政府債淨融資規模縮至1.05萬億元影響，均低於9月的1.54萬億元及去年同期的1.56萬億元。截至10月底止，計及定期存款的廣義貨幣供應（M2）按年增7.5%，升幅為7個月來最多，加上狹義貨幣（M1）按年跌勢改善至6.1%之下，兩者相減的差距逐步收窄。

內媒引述專家分析指，被視為流動性好壞的M1跌幅放緩，既反映9月底增量政策加快推進經濟活動持穩向好，社會信心恢復，也受惠金融投資者風險偏好提升。而升幅擴大則受資金回流至存款、兩項支持資本市場新工具落實等影響。

不過，人民幣離岸價在金融數據公布後明顯轉弱，一度低見7.2267，再逼近8月初低位。在岸價下午4時30分收報7.1899，亦按日跌251點子，之後更跌至7.2065，逾3個月新低。

大規模刺激措施料下季出台 巴克萊銀行外匯及新興市場宏觀策略師張蒙指，在特朗普在美國總統大選中獲勝，中國將推更大力度的刺激措施，以抵銷潛在的負面影響，但這些更大規模的刺激措施可能會在明年3月才公布。

即使12月是中企結匯的高峰期，美元一般會出現季節性貶值，但隨着特朗普引起的市場避險情緒上升，投資者或加大美元需求，故本月美元兌人民幣的兌換量相較之前可能減少。

不少投行以特朗普潛在對華加徵關稅、內地政策目前僅集中化債、國內通脹低迷等理由，改為看淡內地經濟及人民幣匯價前景。不過，官媒發文指，近期一籃子增量政策並非簡單的刺激，而是政策邏輯的重大調整，不僅有短期擴需求的方案，還有大量的改革、結構調整的方案。業內普遍認為，貨幣政策繼續保持支持性的立場，同時財政政策仍被寄予厚望。人行在國務院關於金融工作情況的報告亦指，下一步工作考慮加大貨幣政策逆周期調節力度。