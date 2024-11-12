金管等擴氣候投資 擬亞洲擲最少39億

香港金融管理局在亞洲氣候投資研討會上聯同多個多邊組織，包括亞洲開發銀行（亞開行）、亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）和國際金融公司（IFC）（世界銀行集團成員）宣布建立策略性夥伴合作關係，標誌着在加強亞洲可持續金融的戰略合作方面邁出重要的一步。是次合作鼓勵所有持份者合力應對氣候變化，並擬在亞洲投入至少5億美元（約39億港元），而Actis GP LLP（Actis）作為普通合夥人之一，亦會支持是次合作。

集中區內淨零排放產業 是次合作成員強調匯聚各方及多間機構一同應對區內可持續發展挑戰的重要性，並將集中投資於有助區內實現淨零排放及減少溫室氣體排放的產業，包括再生能源基礎設施、能源解決方案及可持續運輸等。

金管局外匯基金投資辦公室行政總裁李達志表示，作為亞洲領先的綠色金融樞紐，香港近年致力促成國際綠色和可持續債券在區內發行。透過是次策略性夥伴合作，希望展示在亞洲同時達致財務回報和可持續發展的可行性，以及其對推展願景和管理環境的重要性。

此外，外媒報道，在美國和日本同意為部分現有貸款承擔風險後，亞洲開發銀行將增加多達72億美元的氣候相關貸款，這是有史以來首個擔保氣候的融資，此新策略可以給其他開發銀行提供一個可以倣效的潛在模型，因為在阿塞拜疆巴庫舉行的聯合國COP29氣候峰會的重點是增加向發展中國家提供的資金數量。

港鋪好路拓伊斯蘭金融 根據亞洲開發銀行的計劃，世界上最富有的國家將為亞洲頂級開發機構提供高達10億美元現有貸款作擔保，而日本將提供6億美元的擔保，從而使該行能夠為氣候相關項目提供更多貸款。亞洲開發銀行表示，擔保產生的額外貸款空間（headroom）將在未來5年內使用，而擔保本身的期限將為25年。

另香港證監會行政總裁梁鳳儀出席一個活動時表示，香港發展伊斯蘭金融的路已鋪好，已無政策障礙，但坦言這不是一個容易的市場，相信要雙方持續見面和建立信任後，才可以進一步發展，最重要是業界的支持和參與。