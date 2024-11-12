天貓多個品牌雙11成交額破億

「雙11」銷情火熱，與集團對用戶投入增加不無關係，阿里旗下中國商業業務淘天集團持續為付費會員88VIP推出專屬福利和服務，致使這批客人的貢獻愈趨顯著。以「雙11」等促銷活動為例，自10月14日「雙11」啟動以來至10月31日，88VIP下單購買人數較去年同階段增長超過60%，人均購買金額按年增長30%。88VIP是淘寶天貓平台上具有穩定的跨品類和高額度消費能力的用戶群體，截至今年6月底，會員人數已超過4,200萬，每10個淘寶用戶中就有一個是88VIP會員。