天貓多個品牌雙11成交額破億
雖然昨日才是「雙11」正日，但阿里巴巴(09988)旗下電商平台天貓首輪大型促銷優惠「雙11」上月已啟動，第二個售賣期於10月31日晚上8時開始，截至11月11日凌晨零時，不同行業、品牌銷情理想，有79個美妝品牌、66個服飾品牌、34個3C數碼品牌、139個家電家居品牌的成交額錄超過一億元（人民幣‧下同）。美妝品牌方面，華倫天奴（Valentino）等國際品牌成交額增長超過100%，國貨品牌則以珀萊雅的成交額居首，雙妹成交額更實現近200%增長。
淘天付費會員購物增
服飾品牌成交爆發式增長，7,062個服飾品牌成交按年增長翻倍，波司登(03998)、UNIQLO成交額齊破10億元。此外，直播成交額過億元的直播間超過100個，創歷史新高，其中有32個過億元直播間按年增速超過100%。
「雙11」銷情火熱，與集團對用戶投入增加不無關係，阿里旗下中國商業業務淘天集團持續為付費會員88VIP推出專屬福利和服務，致使這批客人的貢獻愈趨顯著。以「雙11」等促銷活動為例，自10月14日「雙11」啟動以來至10月31日，88VIP下單購買人數較去年同階段增長超過60%，人均購買金額按年增長30%。88VIP是淘寶天貓平台上具有穩定的跨品類和高額度消費能力的用戶群體，截至今年6月底，會員人數已超過4,200萬，每10個淘寶用戶中就有一個是88VIP會員。
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