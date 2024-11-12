港股跌三百 北水轉買貨98億

市場已消化內地救市規模等消息，港股昨日現回吐，恒生指數收跌301點，連跌第二個交易日，南下「北水」反而趁機會掃貨，單日轉淨流入98.64億元，惟港股成交按日縮減12.33%至約2,043億元。

恒指昨日裂口低開470點，失守10天及20天線，其後一度瀉576點，低見20,151點，尾市跌幅逐步收窄，最終收報20,426點。國企指數跌105點或1.42%，報7,355點；科技指數跌16點或0.35%，報4,651點。

富瑞注意到內地出台的一系列支持政策，以及市場對晶圓代工本地化生產率進一步提高的正面情緒，推動中芯近期股價上揚，但提醒投資者要留意長期股本回報，強調行業供過於求的風險仍存在，維持評級「持有」，H股目標價由18元升至27元。

華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，內地上周公布6萬億元人民幣增量化解地方債方案，與市場預期有落差，拖累昨日港股出現明顯調整，惟預期投資者將繼續關注內地會否再有財政刺激政策出台，加上重磅科技股將陸續公布業績，相信大市調整完成後將維持拉鋸局面，恒指上方阻力在21,000點，19,700至20,100點則為重要防守位。

港元一個月拆息連揚3日 另外，香港銀行同業拆息（HIBOR）普遍向上，據財資市場公會資料，與樓按相關的一個月拆息升3.05點子至4.14厘，連升3日，是11月1日後最高。兩星期拆息升0.54點子至4.09厘；隔夜拆息扯高至4.47厘，按日升49.46點子，是10月31日後最高。