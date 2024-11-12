港投公司料CIES投資組合達3億 下季啟動

香港投資管理公司（簡稱「港投公司」）公布，隨着新資本投資者入境計劃（CIES）個案審批及資金陸續到位，預計截至今年12月底，到帳並配置於由其成立及管理的「投資組合」的資金最少3億元，並將在明年首季啟動投資。

將選定兩至4名基金經理 CIES自今年3月接受申請，須投資最少3,000萬元特定資產，其中300萬元須投資於特定的「資本投資者入境計劃投資組合」。

港投公司將選定兩至4名基金經理為「投資組合」作出投資，而合資格基金經理如具備7項條件將獲優先考慮，包括第一：以香港為總部，並有清晰而具體的業務擴展方案，以展示對香港長遠發展的承諾；第二：管理和決策人員包括但不限於行政總裁、財務總監和營運總監（或相等職位的人員）以香港為長駐地和基地，並有超過半數的員工為香港居民；第三：投資團隊全體成員持有香港證監會第9類受規管活動（提供資產管理）的牌照；第四：成立至少5年；第五：資產管理規模不少於兩億元；第六：具備成功籌集機構投資者資金及創投的經驗；以及第七：承諾確保被投企業對香港未來的發展有具體的貢獻方案。

每隻基金規模將不少於5,000萬元，在成立兩年內作出投資，鎖定期7年，由明年1月1日起計，而基金經理須就「投資組合」的進度定期匯編綜合報告，讓投資者知悉運作情況及表現。

同時亦定明投資領域，有意參與的基金經理須提出最少兩個能為香港科技或商用轉化帶來嶄新發展的新應用或新賽道，聚焦以香港市場為基礎進行探索和孵化；結合香港的優勢、定位和需要，並以推動科技應用的跨地域發展為長遠方向，且預計主要為處於發展階段的企業和團隊。