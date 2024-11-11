專家點評：恒指短期難突破21000

美國總統大選勝負已分，打破事前民調顯示的勢均力敵局面，特朗普意外大獲全勝，共和黨取得國會控制權，為其執政掃除障礙。市場預計，特朗普將會實行財政擴張政策，美國債務問題再惹起關注。另外，預計將落實對華加徵關稅以及美國國內減稅，料會重燃通脹，抑制減息空間，支撐美債息企於高位。美國對華不友善的立場持續，甚至有機會加劇，市場憧憬內地將加快及加大力度出手穩經濟。人大常委會未見驚喜，恒指短期難破21,000點阻力水平。

公司應收款項及銷售回收率改善，經營現金流淨增加，營運質素好轉。若然內地加推穩增長政策，將有利於公司與內房關連度較高的起重機、挖掘機業務。該股現價對應2024財年預測市盈率10.9倍，低於過去5年平均水平，預測股息率5.9厘，估值不高，向上阻力位6.4元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）