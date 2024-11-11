股市估市：港股須等待更強催化劑

港股上周終告止跌，恒指終止連續4周跌勢。上星期外圍兩大不明朗因素：美國總統大選及聯儲局議息均塵埃落定，無論如何均已掃除不明朗因素。與此同時，全國人大常委會第十二次會議表決通過增加6萬億元人民幣地方政府債務限額，用於置換存量隱性債務，有關規模符合市場預期，但亦未能給予市場在短時間內解決問題的希望。

根據外媒數據，內地各地方政府隱性債務的平均期限約在2.5年，其平均利率約為3.6厘，以目前約60萬億元的債務規模推算，地方政府每年需要支付的利息約為7,000億至1.1萬億元人民幣。單單6萬億元人民幣的置換規模，似乎確未夠震撼市場。

如此一來，港股整體似乎尚欠真正的催化劑，亦因此在美股持續破頂的同時，恒指仍受困於21,000點位置，暫時而言，此水平仍為指數較大之阻力所在。策略上，投資者宜留意國策所在行業之餘，亦應注視估值等基本因素。

內地新能源汽車市場近月表現不俗，中國乘聯會表示，10月乘用新能源市場零售128.4萬輛，按年增長67%，年初至今新能源車已累計售出841.6萬輛，按年增長41%；此外，商務部表示，中歐目前正就電動汽車價格承諾進行磋商，歐盟對中國多家廠商加徵關稅，雙方之商討或對此有一定緩和。

英恒目前市值約16億元左右，預測市盈率僅6倍，往績周息率有6厘，派息政策亦相對穩定，其股價連升3日，上周五略見回吐，1.5元水平可吸納，上望兩元，有一定值博空間。

艾德金融執行董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）