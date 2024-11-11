大行觀點：減碳投資具可持續增長機遇

隨着全球加快邁向淨零排放，將深入探討投資者如何靈活調整投資策略，為其投資組合實現減碳目標。許多投資者擁有明確的個人目標或道德價值觀，並希望將之融入投資策略。在推動邁向淨零排放的過程中，市場上潛藏着創造超額回報（alpha）的機遇，包括通過降低對較落後企業或持有高風險「擱淺資產」行業的投資，來有效規避潛在風險。

關鍵在於投資者期望實現具體的可持續結果，而不僅僅停留於可持續性的概念。在投資領域，可持續性通常是指將不同投資進行比較作基準測試。然而，可持續結果更聚焦具體目標，通過這些目標來衡量基金和投資組合的實際表現。例如，設定在2030年前達到碳中和，或在2040年前實現淨零排放等具體目標，這讓目標變得可衡量和客觀明確，並對於希望為其投資組合實現減碳的投資者來說尤為重要，因它提供了清晰的衡量標準和進展目標。

各地區企業減排進度有別 對許多投資者而言，減碳通常代表在特定期限內減少碳排放。然而，實現投資組合減排遠不僅僅是撤資化石燃料，或削減對高排放資產的投資。作為投資者，投資組合運作是在環球經濟與市場環境共同塑造的可投資機會範圍內，因此減碳策略需考慮更廣泛的視角，既要響應全球氣候變化的挑戰，又要靈活抓住可持續發展帶來的投資機遇。

要有效實現減碳，必須理解不同地區、行業和企業的減碳進度將存在顯著差異。主動型資產管理公司須靈活應對這複雜局面，在避開氣候相關風險的同時，積極捕捉潛在機遇。這些風險可能包括企業未能兌現其淨零排放承諾，或因氣候災害導致供應鏈中斷。

各國政府和政策制訂者的立場有時可能成為推動減碳的阻力。然而，一旦政府明確說明其目標和優先事項，便能為企業提供清晰方向，讓它們能制訂自身的減碳目標，並與政府的宏觀政策保持一致。

結合2050年淨零排放目標 在多元資產投資中，將減碳策略與2050年實現淨零排放的全球目標相結合，確保投資組合與長遠的可持續發展願景同步邁進。

投資者須充分意識到，減碳過程中必然伴隨着多種權衡取捨。雖然在不顯著增加投資風險的情況下，確實可提升投資組合的應對氣候變化表現，但過於激進的推進策略可能會對主動型投資者引發額外風險。關鍵在於，當投資者選擇承擔此類風險時，並非單純為了追求短期財務回報，而是基於長遠的可持續發展目標。這需要企業和政府共同合作，確保決策過程保持高度透明，從而幫助投資者在尋求環保效益的同時，做出更明智的決策，避免承擔過多風險。

各國政府的減碳政策將在不同行業中，創造出明顯的贏家與輸家，並對各行業內的企業競爭力產生深遠影響，這直接關聯到未來投資組合的風險管理與防禦能力。一個關鍵的衡量標準是能在投資組合中追蹤排放量或與氣候變化相關的指標，這些指標為提供了清晰視角，有助評估某家公司、行業或地區是否符合政府法規，以及是否具備足夠韌性來應對未來的政策變化和氣候風險。

多元資產投資者的最大優勢在於其靈活性，能進行調整和改善，可在不同資產類別之間靈活配置，並採用多元化策略來實現投資目標。此外，通過積極參與和影響，他們不僅能推動企業實現可持續發展，還能促進環境和社會有實際改善。

買股兩大關鍵值得考量 對於股票投資者而言，有兩個關鍵要素值得採納：一是投資組合的碳足迹，二是該碳足迹隨時間減少的趨勢。隱含溫度上升（implied temperature rise）可將公司的減碳目標轉化為具體的溫度得分，為股票投資者提供有力的工具，幫助他們將投資決策與全球氣候目標對齊，並能持續監察公司在實現這些目標方面的進展情況。

要制訂行之有效的減碳策略，首先必須認識到投資組合並非在孤立的環境中運作。實現淨零排放的過程可能伴隨着高昂成本，並可能導致過度集中的風險，即排除整個行業板塊而錯失潛在機會。因此，投資者應靈活運用多種工具以推動實際世界的變革，包括積極參與股票和信貸市場，並將重點放在每項資產對全球環境的具體影響。

作為主動型資產管理者，須保持警覺，並建立全面的監測框架，用以追蹤關鍵指標，如排放概況和隱含溫度上升。這不僅幫助持續評估投資組合的碳足迹，還能引導在全球減碳進程中，抓住更多機遇，同時管理風險，最終實現長期的可持續回報。

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