銀主拍賣：嘉湖三房開價330萬

銀主貨以低價吸客，當中不少為上車盤，其中，天水圍嘉湖山莊三房單位僅開價330萬元拍賣，較估價低近兩成。

忠誠拍賣本周三將推出約17項物業，當中包括上述景湖居7座低層G室銀主單位，實用面積約547方呎，開拍呎價僅約6,033元。單位銀行估值約406萬元，推拍價低約76萬元或約18.7%。

黃開基拍賣行本周二推出約24項物業，包括兩個半新盤銀主單位。天水圍Wetland Seasons Bay第1期5B座低層A6室，實用面積約448方呎，開價390萬元，呎價約8,705元，較購入價低約295萬元或約43%。另一個為Wetland Seasons Park第1期16座低層A1室，推拍價360萬元，呎價約7,759元，比買入價低約38.9%。