銀主拍賣：嘉湖三房開價330萬
銀主貨以低價吸客，當中不少為上車盤，其中，天水圍嘉湖山莊三房單位僅開價330萬元拍賣，較估價低近兩成。
忠誠拍賣本周三將推出約17項物業，當中包括上述景湖居7座低層G室銀主單位，實用面積約547方呎，開拍呎價僅約6,033元。單位銀行估值約406萬元，推拍價低約76萬元或約18.7%。
黃開基拍賣行本周二推出約24項物業，包括兩個半新盤銀主單位。天水圍Wetland Seasons Bay第1期5B座低層A6室，實用面積約448方呎，開價390萬元，呎價約8,705元，較購入價低約295萬元或約43%。另一個為Wetland Seasons Park第1期16座低層A1室，推拍價360萬元，呎價約7,759元，比買入價低約38.9%。
藍田平台戶呎嗌$6354
環亞物業拍賣下周將推拍藍田啟田大廈A座連平台戶，屬銀主盤，單位實用面積約469方呎，平台面積約535方呎，開價298萬元，呎價約6,354元。個別銀行網上估價約415萬元，現推拍價低約117萬元，差幅約28.2%。
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