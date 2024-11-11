藍籌盤周末8宗成交 3個捧蛋

二手市場未見轉旺，中原表示，10大屋苑於過去周六、日只錄約8宗買賣，按周僅多一宗，成交量維持個位數，鰂魚涌康怡花園、茶果嶺麗港城及將軍澳新都城交投捧蛋。

鰂魚涌太古城期內錄至少兩宗。該行趙鴻運稱，該盤泰山閣中層H室，實用面積約596方呎，減價105萬元，售價795萬元，呎價約13,339元，約10年帳面僅升值約8.6%。

上水名都傳低市價20%沽 市場成交仍以低價及蝕讓主導。市場消息透露，上水名都3座中層兩房戶，實用面積約391方呎，原業主移民賣樓，市傳成交價僅約330萬元，呎價約8,440元，低市價約20%。

屯門二手屋苑周末出現至少4宗損手個案。祥益邱家邦指，屯門市廣場8座高層H室，實用面積約363方呎，減價45萬元，以385萬元承接，呎價約10,606元，新買家為上車客，近兩個月已睇樓逾30個單位，原業主持貨約4年帳蝕153萬元。

該行袁思賢稱，同區單幢樓安麗大廈高層A室，實用面積約249方呎，外區客以198萬元購入，呎價約7,952元，原業主2019年以約330萬元購入，帳面跌價約40%。

半新盤蝕幅更顯著。中原王勤學指，元朗錦田北PARK YOHO Milano第32A座中低層E室，實用面積約254方呎，最近叫價280萬元，減價至268萬元成交，呎價約10,551元，原業主2018年一手購入，帳面貶值約42%。

大同新邨賣296萬貶38% 市區私樓情況相若。置業2梁偉鵬表示，大角咀大同新邨大衆樓高層2室兩房戶，實用面積約320方呎，減價22萬元，成交價296萬元，較約5年前購入價帳面低約38.3%，呎價約9,250元。

大額物業同樣要蝕。美聯蕭偉祥指，九龍塘碧華花園4座中層B室，以2,230萬元連車位沽出，約11年帳蝕398萬元，貶值約15.1%。消息稱，馬頭角君柏7座中層戶，市傳以2,638萬元成交，約6年帳蝕逾860萬元。