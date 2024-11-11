簡訊一覽
●內地物流巨頭順豐控股及零售業雲端解決方案服務商多點數智（Dmall）昨日正式通過香港聯交所上市聆訊。前者早前有傳在本周預路演，以評估投資者興趣，或計劃月內掛牌。
●長飛光纖光纜(06869)在歐洲中部時間11月8日訂立框架協議，建議收購奔騰激光及Cutlite大部分股權。有關奔騰激光轉讓事項、Cutlite轉讓事項及認購事項完成後，長飛光纖或通過其指定附屬將持有奔騰激光共計逾59%的股權及Cutlite共計70%的股權，故兩企將各自成為其非全資附屬公司，總代價經折算共涉逾4億元人民幣。
●海峽石油化工(00852)執行董事兼最終控股股東之一王健生上周五單方面申請，從香港高等法院取得針對執董兼最終控股股東之一姚國梁、一位獨立非執董及兩名執董的命令，規定通過任何發行新股的決議前，及在訂立任何具法律約束力的義務或文件以發行新股份前，上述董事局成員須提前不包括周末的72小時通知王氏。該命令將持續至周一上午11時。董事會澄清，公司僅探討進行股份配售的可行性，並未訂立任何具法律約束力的協議。
●外媒消息透露，日本車企業豐田汽車計劃提高在中國的產量，2030年前內地年產量目標至少達250萬輛汽車，目的是將內地產銷業務更接近等。
●碧桂園(02007)日前召開每月管理會議，主席楊惠妍表示，行業政策持續向好，不過坦言臨近年底，公司面臨的保交樓任務仍然非常有挑戰性。
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