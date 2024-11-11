科企行3組數字制 「007」最苛刻

內地科網企業過去工時過長的問題被人詬病，坊間就出現一堆又一堆以3個數字形成的組合，用以形容行內獨特的工時文化。

而近月，中國知名汽車品牌奇瑞汽車就提出一種新工作制，為了提升員工幸福感，將實行「3個人幹5個人的活，拿4個人的工資」的「345」工作方式，一度引發網友討論。