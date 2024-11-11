科企行3組數字制 「007」最苛刻
內地科網企業過去工時過長的問題被人詬病，坊間就出現一堆又一堆以3個數字形成的組合，用以形容行內獨特的工時文化。
解讀方法非常簡單，3個數字指的分別是上班時間、下班時間及工作天數或時。「886」工作制是指從早上8時到晚上8時，一周工作6天，每天工作12小時。「996」是指早上9時做到晚上9時，一周工作6天。阿里巴巴(09988)創始人馬雲曾表態推崇「996」工作制，認為此乃工作競爭生存的必要手段，不過任何公司不應該、也不能強制員工「996」。
員工有權拒絕僱主要求
更苛刻數字則有「007」，所指是凌晨零時起上班至翌日零時下班，每周工作7天，即全天候工作，24小時候命，確保員工每天每秒都在工作；這與大家聽慣聽熟的「247」相同。另一科企巨頭京東集團(09618)創始人劉強東也提出過一種「8116+8」的工作模式，「8116」工作制即周一到周六6天，從早上8時工作到晚上11時，「+8」則是需再加上周日工作8小時。另外還有「715」工作制，指的是7時上班，如果每周返足7日，然後工作15小時，當中僅休息一個小時，相當於每周工作近百小時。不過，內地早已明確「996」、「007」、「715」工作制違法，員工有權拒絕僱主這些工作制要求。
而近月，中國知名汽車品牌奇瑞汽車就提出一種新工作制，為了提升員工幸福感，將實行「3個人幹5個人的活，拿4個人的工資」的「345」工作方式，一度引發網友討論。
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