比特幣升穿8萬關續破頂

國際現貨金價上周受壓，全周累挫1.98%，為逾5個月來最大單周跌幅。不過，俄羅斯央行數據顯示，截至10月底止，俄羅斯的黃金儲備攀升至2,077億美元的歷來新高，有史以來首次超過2,000億美元，佔俄國整體外匯儲備組合近33%。反觀一直有「數碼黃金」之稱的加密貨幣連日搶盡風頭，一哥「比特幣」昨日升穿8萬美元，每枚高見80,122美元，再刷新歷史紀錄。

俄黃金儲備新高 追蹤比特幣期貨或現貨價格的交易所買賣基金（ETF）在美國總統大選以來受資金追捧，據報全球資產管理公司貝萊德旗下iShares比特幣信託在上周四，共錄13.8億美元的單日資金流入量新高，刺激比特幣價格連日上漲。交易平台CryptoCompare數據顯示，比特幣昨再急漲逾4%。與此同時，各類二、三線加密貨幣也同樣大漲，包括狗狗幣及以太幣，後者更突破每枚3,200美元，升幅逾半成，每枚曾報3,238美元。

上季俄國正式推行加密貨幣挖礦合法化，加速讓數碼資產融入當地經濟體系之意不言而喻。惟相比之下，市場更注視該國央行大手狂買黃金的步伐，黃金儲備歷來最多。雖然俄羅斯在10月底止的國際儲備總額錄6,316億美元，較9月微跌0.33%，但在黃金和外匯儲備組合之中，黃金的佔比升至約32.88%，創自1999年11月以來新高。