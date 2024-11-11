惠譽：內地經濟處輕微通縮

當外界普遍相信內地政府將避免經濟陷入通縮之際，10月工業生產以至消費物價表現在去年同期高基數的影響下，還是未見雙雙回穩。國際評級機構惠譽近日已發表報告，稱中國經濟正處於輕微通縮中，一旦內地經濟趨勢惡化，價格下跌趨勢可能變得根深柢固。

人行料年內物價回升 按照中方的口脗，年內物價可望延續溫和回升態勢。中國人民銀行上周五發布第三季中國貨幣政策執行報告，提示第四季將逐步進入消費旺季，內地電商「雙11」、「雙12」購物節臨近，及明年農曆新年假期的提前備貨等都是明顯的消費帶動點。近期一籃子增量政策加力推出後，對有效需求和宏觀經濟的推動作用也會逐步顯現，物價溫和回升仍有基礎。

報告又指，中長期來看，內地經濟轉型和產業升級穩步推進，經濟供需關係可望更均衡，貨幣條件合理適度，居民預期穩定，物價維持基本穩定有堅實基礎。

儘管如此，惠譽預計在未來兩年內，隨着財政和貨幣刺激支持內地需求，通脹或將上升，但整體通脹率可能仍低於或接近1.5%。不得不提的是，目前供需趨勢的潛在惡化，加上人口和債務負擔的挑戰，構成持續價格下行的風險。

惠譽表示，內需疲弱，及較預期嚴峻的房地產下行壓力，均被視為該行對內地經濟預測的重大風險，因此預期財政政策需變得更具支持性。如果財政政策保持中性而非刺激經濟，則恐怕會成為經濟增長前景與物價波動的另一主要風險。