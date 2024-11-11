華通脹4個月低 生產物價跌幅擴

儘管十一長假內地消費市場旺盛，但國家統計局上周六發布的10月居民消費價格指數（CPI）按月轉跌0.3%，為今年6月後首次下跌，按年升幅亦放慢至0.3%，增速為4個月來最少，反映「以價換量」的效應似乎由樓市擴散至消費品零售市道。故有分析憂慮，內需不足導致通縮危機仍難解決，惟同月撇除食品及能源的核心CPI實際已按年轉升0.2%，為6月後首次回升。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟指，10月食品價格按年增2.9%，漲幅比9月回落0.4個百分點。食品中，鮮菜、豬肉和鮮果價格分別升21.6%、14.2%和4.7%，漲幅全面回落；非食品中，能源價格下降5.1%，跌幅比9月擴大1.6個百分點。

核心CPI轉升 服務漲價 她續指，由於食品價高位回落，疊加汽油價下行，也拖累10月CPI按月轉弱。其中，食品價轉降1.2%，低於近10年同期平均水平，是影響CPI的主要因素。食品中，因前期受極端天氣等影響漲價較多，豬肉、鮮菜、水產品和鮮果於10月分別降價3.7%、3%、2%和1%，佔CPI總降幅約七成。

光大證券研究所宏觀分析師劉星辰認為，相較之下，反映實際需求的核心CPI更值得關注。10月核心CPI上漲，主要受十一長假的服務漲價影響，與居民出行需求增加有關，亦可能受惠上月A股漲勢帶來的財富效應，導致居民消費信心提升。當局也提及，賓館住宿及旅遊價在10月按月轉升4.1%及1.3%，暫別9月因暑假結束而跌價7.4%和6.3%的情況。

工業生產者出廠價格指數（PPI）方面，在9月底一籃子增量政策顯效等因素帶動下，部分工業品需求恢復，10月PPI按月微跌0.1%，跌幅收窄至5月後最小。惟按年比，跌幅卻加劇至2.9%，為去年11月後最大跌幅。

以價換量短期影響有限 然而，對於CPI按年升幅遜市場預期的0.4%，內地券商招商宏觀分析指，整體數據呈現「以價換量」的性價比消費特徵，因此對價格的拉動效應有限。

另一券商廣發証券亦留意到，製成品如耐用消費品價格下行較明顯，如電腦、家用電器、汽車等，PPI的耐用消費品價格按月下行達1.1%，是有數據以來單月最大降幅。據理解，企業可能藉「以舊換新」政策加快去庫存，且「雙11」活動提前，才令相關耐用消費品促銷力度較大，故該券商相信，短期「以價換量」問題不大。

但中國民生銀行首席經濟學家溫彬提醒，CPI和PPI維持在偏低水平，顯示需求偏弱，政策仍需繼續加大逆周期調節力度。他預計，CPI按年漲幅或將回升，而PPI按年降幅料有所收窄，但走出負區間仍需時日。

內地CPI及PPI表現