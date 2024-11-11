天貓雙11晚會熱度大減

今年「雙11」堪稱史上最開放的一次，因多個電商平台提前互聯互通，支付體系不再一家獨大，產品銷路賽道由窄轉寬，連境外部分地區包括香港，亦獲限時加入「包郵區」，多重拆牆鬆綁的措施明顯為發力谷消費。不過，繼2022年電商巨頭不約而同選擇隱藏具體交易金額，往日星光閃耀的晚會亦僅靜悄悄張羅，節日氛圍的熱度下滑可能更迎合理性消費的大趨勢。