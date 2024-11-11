天貓雙11晚會熱度大減
今年「雙11」堪稱史上最開放的一次，因多個電商平台提前互聯互通，支付體系不再一家獨大，產品銷路賽道由窄轉寬，連境外部分地區包括香港，亦獲限時加入「包郵區」，多重拆牆鬆綁的措施明顯為發力谷消費。不過，繼2022年電商巨頭不約而同選擇隱藏具體交易金額，往日星光閃耀的晚會亦僅靜悄悄張羅，節日氛圍的熱度下滑可能更迎合理性消費的大趨勢。
激發購物欲作用大不如前
「雙11」晚會又被稱作電商春晚，昨日阿里巴巴(09988)旗下天貓連續第9年舉辦「雙11」晚會，事前坊間一度曾流傳晚會或戛然而止，又以為一個電商時代的營銷模式終告落幕。儘管今年晚會未停辦，但激發用戶購物欲的作用可能已今非昔比。
因此，今年電商平台延伸至海外地區推廣，阿里旗下淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅上月曾表示，樂見淘寶香港站的包郵產品成交額，在限時滿額包郵的新優惠推出後首周實現三位數按年增長，這反映香港消費者對於此項服務參與度甚高。
約半個月前，淘寶更傳來計劃在尖沙咀中港城商場租用一個面積達4萬方呎的巨舖，開設大型家具體驗館，提供一站式服務。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：