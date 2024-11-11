美妝品牌華銷售挫 雅詩蘭黛撤業績預測

內需有否復甦，向來靠攏中國市場的外資著名品牌生意可供參考。擁有Estée Lauder等多個知名品牌的雅詩蘭黛集團趁萬聖節揭曉截至9月底止首財季業績，惟中國淨銷售額錄雙位數跌幅，拖累亞太區淨銷售額按年下跌10.77%至9.44億美元，反映內地經濟進一步放緩的影響。

雅詩蘭黛指，第一財季整體淨銷售按年下降4.46%至33.61億美元，內生銷售額計更挫5%，主因中國地區消費者情緒低迷。鑑於零售市場進一步減速等因素，亞洲旅遊零售補貨訂單減少，庫存壓力影響了內生淨銷售額的表現。綜觀而言，集團上季蝕1.56億美元，按年盈轉虧，每股虧損43美仙。

雖然雅詩蘭黛相信內地加強支持經濟，有助中長線市場回穩及復甦，但相信短期跌勢仍然明顯，明年6月底退休的行政總裁弗雷達（Fabrizio Freda）亦坦言，難以估計市場轉勢及亞洲旅遊零售市道復甦的時間。因此，集團撤回2025財年的業績展望，同時削減派息和派息比率，提高財務彈性，第二財季調整後每股收益預計在0.2至0.35美元之間，第二財季內生淨銷售額或跌6至8%。不過，集團中國區總裁兼執行長樊嘉煜日前現身上海，揚言中國是最重要的戰略市場之一，中國消費者不僅是集團最主要的增長驅動力，也是重要靈感來源。

Coty首財季亞太銷售降5% 雅詩蘭黛的競爭對手、全球美妝巨頭科蒂集團（Coty）上周亦公布截至9月底止首財季業績，指出由於中國和亞太區域旅遊零售市道充滿挑戰，令亞太地區銷售淨額按年下降5%，明顯差過歐洲、中東及非洲（EMEA）以至美國市場。集團整體淨利潤在首財季錄得7,960萬美元，按年及按季均由虧轉盈，銷售淨額16.7億美元，亦按年增2%。

集團表示，由於主要市場的銷情較預期疲弱，2025財年盈利很可能接近預測區間的下限。美國與亞洲市場大眾化妝品的需求疲弱，零售商減少積存貨品，導致本季實銷量仍低於出貨量。集團對於截至今年12月底止上半財年收入增長的最新預測，只有3至4%，而非原估計的6至8%。

實不相瞞，根據《2024年電商平台「僅退款」調查報告》，有7.9%的電子商務平台商家近一年「僅退款」比例達八成，其中美妝護膚類屬重災區，國際高端美容品牌在消費增長放緩之際，逆勢打入內地市場並非易事。