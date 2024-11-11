富蘭克林撐AI潛力未盡發 股價勢續漲

Jonathan Curtis認為，愈來愈多企業開始注意到AI的商業價值。

經歷美國大選、聯儲局減息後，人工智能（AI）仍然是市場上炙手可熱的投資主題，而積極擁抱AI的一眾大型科技股亦引領美股繼續破頂。儘管市場此前一度質疑AI是泡沫，但管理旗艦級科技股基金的富蘭克林股票團隊首席投資總監Jonathan Curtis認為，AI的前景「極度真實（incredibly real）」，而且他相信目前股市仍未完全反映AI的潛力，因此仍有許多投資機會。

Curtis接受本報專訪時直言︰「我每日都會使用AI……我可以展示我的使用紀錄介面，上面是一道又一道的問題。」他稱自己利用AI整合資料、更好地了解市場資訊，大幅提高產出。更宏觀來看，他引述調研機構ETR的調查數據指，一年多前有52%的企業並未考慮到生成式AI的商業作用，但到今年相關比例大降至16%，意味愈來愈多企業已開始注意到AI的商業價值。

關注數碼轉型雲端計算 他相信，隨着技術發展，AI會變得愈來愈普及，最終將變得「無處不在」。由他管理的富蘭克林科技基金規模過百億美元，是市場上其中一隻旗艦級的科技股基金，他目前除了押注市場上比較熱門的AI概念以外，亦有投資於數碼化轉型、雲端計算等趨勢方面。

對於多數香港的散戶投資者而言，俗稱「美股七雄」（Magnificent 7）的7大美國科技股基本上等同於整體美股表現。Curtis雖然也看好這些大型科技股，但他形容其管理的投資組合更「平衡」，除知名的大型公司外，亦有一些普通人或從未聽過的小型公司。

至於如何作出投資決定，他表示，在投資一家公司時，會先考慮其質素，包括業務基本面、管理團隊等；再考慮潛在的市場機會；然後他的團隊會建立估值模型，評估目前股價是否合理。他更強調，在衡量估值時要看的並不是一家公司在高速增長階段時的表現，而是要考慮得更長遠，即在高速增長期過後，屆時表現能否支撐當下的估值。

相關應用成下階段重點 目前市場對於AI概念的炒作，仍主要集中在初期階段，因此以半導體股為代表的「AI基建」概念仍然是主流。不過，隨着AI技術的發展更成熟，相關的應用才是下一階段的重點。他提出了5大條件去估計一家公司的AI應用潛力，首先是能夠有獨特的數據庫；能持續獲取有價值的獨特數據；有能力利用這些數據建立AI模型；在財務上能持續滿足AI運算需求的投入；有方法把AI賦能的價值出售予客戶。

展望未來，他認為最終所有的公司都會受AI影響，惟不同意AI可完全取代人類員工的說法，因AI與人類「合作」才能產生更大效果。