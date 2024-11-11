外資連續兩季撤華 累計1650億

外資企業在中國再現淨撤資，反映外商對華直接投資（FDI）的「直接投資負債」於今年第三季減少81億美元，連續第二季錄負值，兩季累計淨減約230億美元（折合約1,650億元人民幣），首3季淨減127億美元，可見中國吸引外資挑戰加劇。不過，有外資投資者認為目前是配置中國資產的好時機。

「直接投資負債」指境外居民持有中國居民企業的直接投資債權。跨國企業在中國營運的分公司及附屬公司，是直接投資負債的典型例子。換言之，負債減少反映外國資金從「直接投資項目」流走。若第四季未能扭轉弱勢，今年全年FDI可能創下至少自1990年有紀錄以來首次淨流出。

中證監國際顧委會開會 上海美國商會主席安高博（Allan Gabor）坦言，特朗普再度當選美國總統，貿易戰擴大、中美關係惡化的前景或進一步打壓投資，而「地緣政治緊張局勢」已成為商會成員最擔心的問題，亦令規劃大型投資變得困難，但很多成員仍有進行中小規模的投資。另外，在與商會成員交流時發現，美國企業從沒懷疑過能在中國取得成功。

摩根士丹利基金管理（中國）總經理兼首席投資長周文秱稱，從環球資產配置而言，中國資本市場可投資目標廣泛，且極具多樣性，為國際資金提供獨特的投資回報來源。

為全面深化資本市場改革，中國證監會國際顧問委員會日前就「全球大變局下中國資本市場發展面臨的機遇與挑戰」和「如何進一步完善中國資本市場基礎制度和監管體系，更好促進新質生產力發展，服務經濟高質量發展」，及「如何穩妥有序推進中國資本市場高水平制度型雙向開放，更好地吸引外資長期投資中國」等3個議題，進行深入的交流與研討。