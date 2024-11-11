美傳禁台積電向內地客提供AI晶片

外媒引述知情人士透露，美國商務部向全球最大晶圓代工廠台積電發信，命令該企從周一起停止向中國內地客戶出貨用於人工智能（AI）應用的先進晶片。此舉相信是出於較早之前，疑似有台積電晶片流向受美國制裁的華為，並用於後者的新產品，違反了美國商務部的出口限制令。

或有新一輪禁芯令 美國商務部拒絕置評消息，而台積電回應表示，不評論市場傳聞，並重申作為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用的出口管制法規。另外有報道指，台積電已通知內地客戶，暫停為其供應AI晶片以及7納米或以下先進製程晶片。

市場估計，美國總統拜登卸任前，美方可能宣布新一輪針對中國的晶片禁令。而即將重掌白宮的候任總統特朗普，過去曾批評包括台積電在內的台灣公司「竊取」了美國的晶片產業。因此，台積電在當下美國政權交替的時間點亦變得格外小心，不希望得罪美國。

市場研究公司、半導體產業資訊平台TechInsights此前發表調查報告，揭發華為最新的AI處理器「昇騰910B」使用了台積電的7納米製程技術，明顯違反制裁令。TechInsights在報告發布前，已把消息告知台積電，後者亦主動向美國商務部通報。

當時，台積電已暫停向內地晶片設計公司算能科技（Sophgo）出貨，原因是懷疑該公司充當「白手套」，把向台積電購買的晶片轉交給華為。