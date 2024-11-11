美通脹或彈至2.6% 下月停減息機率增

本周環球財金焦點

市場押注12月不減息的機率愈來愈高，芝商所FedWatch工具顯示，聯儲局在下個月暫停減息的機率已升至35.4%，除了受到總統大選結果的消息影響外，本周的通脹數據亦有機會出現反彈。目前分析員平均估計，周三公布的10月美國消費物價指數（CPI）按年增速將反彈至2.6%，較9月高出0.2個百分點；而撇除能源及食品價格後的核心CPI通脹則料維持在3.3%。

宜家為美關稅做準備 儘管大多數人都知道通脹的回落過程有起有落，並非是直線式回落，但顯然市場正在擔心通脹壓力在長線會繼續存在，尤其是即將重新入主白宮的特朗普，在競選期間提出諸如新增關稅等或長遠推升通脹的政策。長遠而言，美國勞動力供應減少、中東衝突惡化等趨勢，仍可能加重潛在通脹壓力。

富國銀行高級經濟學家Sara House表示，雖然服務業相關的通脹急劇放緩，但食品價格通脹可能導致整體通脹回落進度緩慢。她提到，特朗普提出的潛在政策，未必會導致明年通脹反彈，惟這些政策帶來的物價上漲壓力，最終仍可能拖慢聯儲局的減息步伐，令達至通脹回落目標的時間拉長。

事實上，一些企業已開始為潛在的美國關稅與貿易戰做準備。宜家母公司Inter IKEA財務總監Henrik Elm稱，對公司應對供應鏈變化方面的能力相當有信心。值得留意的是，目前宜家在美國的供應鏈嚴重依賴進口，只有約10%商品在當地生產，反倒是在歐洲、中國兩大市場中大部分的產品都是本地生產。

IKEA並非上市公司，但在最近一份財報中披露其業務表現，於截至8月底止的財政年度中收入為250.61億歐元，按年減少8.67%；純利按年增長34.16%至21.99億歐元。

展望本周，焦點美國企業的財報消息不多，家得寶將於周二公布業績；華特迪士尼則會在本周四放榜。數據方面，除了CPI外，周五亦會發布美國10月零售銷售數據。