騰訊上季經調整料多賺21％

遊戲收入有望達514億 近期中國推出一系列的大規模救市措施，儘管這些措施未必能夠即時反映在中資股第三季的業績，但企業管理層如何展望接下來的業務表現仍相當重要，因為這直接反映企業信心及消費情緒。就騰訊而言，其遊戲業務表現最惹人關注，市場預期相關收入達到514億元，按年增12%。

除了騰訊旗下熱門手遊《地下城與勇士︰起源》上季吸金能力應該不俗外，外界更關注管理層對於騰訊內部工作室自研3A級遊戲的進展，特別此前國產3A遊戲大作《黑神話︰悟空》在8月正式推出後大受歡迎，使得單機遊戲市場愈發受到重視。

要知道目前中國遊戲市場仍然是需要依賴玩家充值「課金」的免費手機遊戲主導，單機遊戲在中國是未被完全開發的市場，而騰訊是少數有足夠能力及財力迅速搶佔這一市場的公司。

騰訊股價年內反覆向上