華救市留手 港股恐低走

券商：中外投資者指刺激不夠 H股料遜一籌 中國穩經濟政策今年明顯留手，料為明年特朗普重返白宮嚴陣以待，本周股市難免有壓力，港股美國預託證券（ADR）預示港股延續回落勢頭。券商富瑞直言，中國刺激措施遜市場預期，海外投資者普遍比內地投資者更加失望，認為ADR及H股面對的壓力大於A股。

人大常委會批准增加6萬億元人民幣的地方政府債務限額，以置換存量隱性債務，另在2024至2028年累計置換隱形債務4萬億元人民幣。財政部部長藍佛安已明言，正積極謀劃下一步財政政策，包括積極利用可提升的赤字空間、擴大專項債發行規模等。富瑞相信，有關措施將在接下來的幾個月內進行討論。

澳新籲加快財政分權改革 高盛亦指，市場尤其是外國投資者對會議有較高預期，故是次會議結果可能令市場略有失望。中央額外的特別國債（CGSB）發行配額，用於銀行資本重組或消費支持，被視為中國財政刺激計劃重要組成部分，惟當局並未在會議上宣布批准，相信可能會被推遲。

該行預期，中國正在進行的經濟刺激計劃規模，將大於2022至2023年，但小於2008至2009年、2015至2016年和2020年。

澳新銀行認為，地方政府債務限額「置換存量隱性債務」計劃，解決了地方政府面臨的結構性問題，但僅部分有效，直言中國需要加快三中全會提出的財政分權改革，以激勵地方政府。今次提出的措施，缺乏直接的財政刺激，顯示當局為特朗普當選後預留政策空間，料將在12月的政治局會議和中央經濟工作會議上，宣布更多谷內需的逆周期措施。

事實上，市場對今次的財政刺激反應並不熱烈，富時A50指數期貨上周五一度大跌6.67%，收市跌幅縮至4.51%。摩根資產管理全球市場策略師朱超平表示，富時A50指數期貨暴跌，反映市場對財政刺激原有更大的預期。

他認為，當局謹慎的態度，或反映中央優先考慮經濟可持續增長，而非短期刺激。若股市深度調整、出口逆風，或地方政府財政壓力加大等情況出現，可能會成為政策「加碼」的催化劑。不過，基於現時股市估值吸引，加上內地居民存款餘額逼近150萬億元人民幣，中國股市仍有潛力，隨着投資者信心增強，以及實施適當的政策措施，對中國經濟的長期前景樂觀。

富瑞則指，官方有機會訂下2025年國內生產總值（GDP）按年增約5%的目標，惟目前甚具挑戰性，故認為當局很大可能推出更多刺激措施。

瑞聯估紓困規模需廿萬億 瑞士私人銀行瑞聯銀行（UBP）卻直指，地方政府債務置換計劃仍然不夠，房地產和地方政府債務重組可能需要更大紓困計劃，所需規模恐逾20萬億元人民幣，預計中國將推遲採取重大行動，直到特朗普的貿易關稅政策更趨明確。不過，額外措施可以鼓勵私人投資復甦和擴大國內消費，因而將明年內地GDP增長預測，由4.5%調升至4.7%。反觀瑞銀雖曾於10月調高明年內地實際GDP增長預測，由4%上調至4.5%，但現時決定「打回原形」，2026年增速或將顯著放緩。

各大行對內地經濟預期 恒指年內表現