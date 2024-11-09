個股分析：百勝中國業務增長動力持續

公司期內收入30.71億美元，按年增長5.4%，成本控制得宜及利潤率擴張帶動下，整體經營利潤率按年改善一個百分點至12.1%。系統銷售額增長4%，主要得益於7%的淨新增門店貢獻。同店銷售額達去年同期水平的97%，較第二季度的96%有所提升。同店交易量按年增長1%，連續第7個季度實現增長。公司今年首9個月淨利潤7.96億美元，按年增加9%，期內收入87.08億美元，上升2.6%。

截至9月底，門店總數達到15,861家，第三季淨新增438家門店，其中加盟店淨新增145家，佔比33%。肯德基方面，第三季系統銷售額按年增長6%，主要受惠於季內8%的淨新增門店貢獻，第三季淨新增門店352家，其中加盟店佔38%，門店總數達11,283家。

加快加盟店擴張拓市場 至於必勝客，第三季系統銷售額增長2%，因受惠季內7%的淨新增門店貢獻，季內淨新增門店102家，加盟店佔15%，門店總數達3,606家。

同時，公司宣布提高對股東的回饋，把2024至2026年3年間的股東回饋金額提高五成，由30億美元增加至45億美元，當中包括維持今年的回饋金額為15億美元。今年首9個月，公司已向股東回饋12.4億美元，當中涉及10.6億美元回購及1.87億美元現金股息。同時，公司董事會於11月已批准增加10億美元的回購授權，令目前回購授權金額增至約14億美元。此外，集團同時宣派季度股息每股0.16美元。

展望未來，百勝中國將持續創新菜單，並透過優化外賣戰略，吸引更多小額訂單，在外賣平台上贏得更大市場份額。集團正加快加盟店的擴張步伐，並聚焦於先前難以進入的戰略點址、偏遠地區及低線城市。集團戰略清晰，業績表現優於預期，估值水平有望提升。

獨立股評人 郭家耀（作者為註冊持牌人士，其及相關人士沒持有上述股份）