股市估市：美大選後投資宜趨吉避凶

美國大選塵埃落定，特朗普將會成為美國新一位白宮主人。說「將會」，是因為嚴格來說並未正式當選。根據制度，各州的選民代表及選舉人團在12月17日才會正式投票選出總統，到明年1月6日由國會宣布結果，1月20日總統當選人宣誓就職。特朗普仍未上任，未來4年美國施政將會走哪個方向，人們仍在觀望。

短線避開兩類別股份 不過，市場的反應卻大得多了，而且截然不同。周三港股顯著下跌，恒生指數跌幅超過2%，A股則沒有太大變化，滬綜指近乎平收，但美股卻以大升來表達意向，道指上升1,500點，納指升近3%，標普500指數也升至5,929點收市，距離6,000點只差一步之遙，當日3大指數再刷新歷史高位。

到周四，港股又完全收復失地，收報20,953點，再次準備挑戰21,000點。滬綜指升至3,470點收市，也創下自10月8日以來的高位。一時之間，市場氣氛良好，特朗普當選之下，有哪些相關股份值得關注和避開作投資部署呢？目前應可分為3個類別。

第一個類別，就是特朗普直接持股的股份，例如近來大起大落的特朗普媒體科技集團。這類公司理應最為受惠特朗普當選，但由於這類公司基本面較差，股價炒起更大原因在於概念上的炒作，對基本面的影響變化不大。選舉結果落實後，反而在缺少了幻想空間，料較難出現再次大幅炒作的機會（除非特朗普刻意偏私說一些利好自己公司的言論），下跌的壓力更大，建議避開為宜。

第二個類別，是受惠特朗普施政方針的股份，例如傳統經濟股，包括金融公司。這類公司跟前者不同，它們本身具備一定的良好基本面，特朗普的惠及政策，配合共和黨在參眾議院的加持下，的確能夠進一步提升相關股份盈利表現，為股份帶來中期上升動力。但需要留意的是，此類股份在近日升幅顯著，造成短線有超買壓力，存在回調風險，也不建議追入。

比特幣黃金值得看好 第三個類別是「另類資產」，例如特朗普公開支持的比特幣，或在他此前任期持續上升的黃金等金屬資產。此類資產本身具備良好資金面，例如市場對加密貨幣的認受性愈來愈高，黃金則受惠央行需求有增無減的趨勢。

此類資產雖然較難簡單判斷到政策受惠因素，但正因為想像空間更多，在基本面支持下，相信回報會較前兩者更為吸引。

（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者

並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞