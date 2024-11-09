租賃續旺：Grand YOHO租5萬冠元朗

Grand YOHO的5座頂層戶租出，實用面積約1,241方呎。

租金持續向上，半新盤錄破頂價租賃成交個案。元朗Grand YOHO四房連雙套房特色單位，剛以月租5萬元租出，創全區分層單位新高價。

中原王勤學表示，上述單位為5座頂層單位，實用面積約1,241方呎，附裝修及全屋傢俬，原先月租叫價5.5萬元，減租約5,000元，獲專業人士承租，呎租約40.3元。業主於2023年3月以2,990萬元一手買入，原先打算自用，裝修完工後決定轉租，租金回報率約兩厘。

專才1.3萬租Seasons Park 內地人帶動本港租賃市場。祥益謝利官指，天水圍Wetland Seasons Park第1期23座高層B1室，實用面積約409方呎，兩房設計，內地專才為方便往返內地，洽租該單位，由於會預繳一年租金，獲減租500元，以每月租金1.3萬元承租，呎租約31.8元。

該行袁思賢續稱，屯門嘉華大廈中層C室，實用面積約250方呎，一房間隔，減租500元，獲在區內上學的內地學生，以月租9,000元承租，並預繳一年租金合共10.8萬元，呎租約36元。