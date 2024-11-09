商業市況：萬科逾億售Campton商場

The Campton商場部分實用面積約1.1萬方呎。

近期商用物業買賣有升溫迹象。萬科香港繼3個月前售出長沙灣The Campton商用車場後，再以1.04億元售出該項目商場部分，成交呎價逾9,400元。

世邦魏理仕表示，上述剛售出的商場實用面積達約11,059方呎，是次交易連同之前賣出的同一項目商用停車場，該集團合共以約1.88億元沽出The Campton商業部分予兩名本地投資者。

鰂魚涌地舖獲4300萬洽購 市場消息透露，鰂魚涌英皇道1025至1037號惠安苑低層地下LG3號舖，獲買家出價至近4,300萬元洽購，呎價逾28,000元。

舖位面積約1,512方呎，現由食肆、便利店及小食店承租，月租金共逾16萬元，以洽購價計，回報率約4.6厘。另外，旺角奶路臣街5號一個地舖，面積約650方呎，以約1,800萬元售出。

大型舖位獲承租，尖沙咀亞士厘道7號地下、高層地下連1樓及2樓，原由大型連鎖鞋店租用，市傳再次以約140萬元租出，較舊租金約230萬元，低約90萬元，跌幅約39%。該舖地下面積約6,582方呎，1樓及2樓面積分別約7,535方呎與7,878方呎。

銅鑼灣渣甸街全幢商住樓，面積共約4,000方呎，市傳以約6,000萬元易手，呎價約15,000元。