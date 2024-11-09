文曜加推12戶 每呎近萬九

建灝地產的馬頭角聯合道翻新項目文曜，去年以「蝕本價」推出後，銷情理想，昨公布加推12伙，折實平均呎價約18,965元，較逾一年前首批高約2.6%。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，新一批全屬實用面積650方呎的兩房單位，折實價1,172.77萬元起。