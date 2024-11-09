文曜加推12戶 每呎近萬九
建灝地產的馬頭角聯合道翻新項目文曜，去年以「蝕本價」推出後，銷情理想，昨公布加推12伙，折實平均呎價約18,965元，較逾一年前首批高約2.6%。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，新一批全屬實用面積650方呎的兩房單位，折實價1,172.77萬元起。
他指，該批單位均為B室，享有最高25%折扣，折實價最高1,262.1萬元，折實呎價18,043至19,417元。售價及呎價最低均為6樓B室。項目新近售出11樓A室，為實用面積635方呎兩房戶，以1,169.47萬元成交，呎價約18,417元，新買家為同區本地客，購入單位供家人居住。
21 BORRETT ROAD再標售一伙
個別豪宅項目推售步伐提速，長實集團(01113)的港島半山21 BORRETT ROAD第1期，安排下周二起招標11樓2號單位，實用面積2,154方呎，屬四房雙套間隔，招標期至本月22日。集團首席營業經理郭子威預計，美國聯儲局年內仍有機會再減息一次，近期一手及二手市場的成交量已經大幅回升，料豪宅走勢可跑贏大市。此外，據統計，今明兩日有至少10個樓盤，合共推售約259伙，單位量按周少逾四成。
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