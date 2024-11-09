新盤概況：大潭道45號洋房呎價冧三成

樓價由高位回落，港島傳統豪宅區洋房難免跌價。南區大潭道45號錄得近3年來首宗一手成交，最新以3.03億元售出洋房6號，每方呎約63,416元，較同項目之前呎價回落約三成。

該易手洋房實用面積4,778方呎，設升降機，附有游泳池，外連花園及天台，提供雙車位。資料顯示，項目共提供7座洋房，由2019年至今共售出6座，惟是次售出洋房的成交價及呎價均為最低。毗鄰洋房早前成交呎價介乎89,634至99,335元，意味最新做價已明顯回落。