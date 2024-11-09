新盤概況：大潭道45號洋房呎價冧三成
樓價由高位回落，港島傳統豪宅區洋房難免跌價。南區大潭道45號錄得近3年來首宗一手成交，最新以3.03億元售出洋房6號，每方呎約63,416元，較同項目之前呎價回落約三成。
該易手洋房實用面積4,778方呎，設升降機，附有游泳池，外連花園及天台，提供雙車位。資料顯示，項目共提供7座洋房，由2019年至今共售出6座，惟是次售出洋房的成交價及呎價均為最低。毗鄰洋房早前成交呎價介乎89,634至99,335元，意味最新做價已明顯回落。
內地投資客購瑜一‧天海
瓏珀山沽兩伙套4668萬
新界區方面，新鴻基地產(00016)沙田瓏珀山沽兩伙，共涉4,668.8萬元。包括Crown Tower的18樓C室，實用面積1,494方呎四房戶，連一個車位成交價2,800萬元，呎價約18,742元。該公司副董事總經理雷霆表示，減息周期開展，「供樓抵過租樓」情況將更為顯著，料明年樓市會更暢旺。
普遍發展商預期減息有利樓市。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀認為，有助釋放定存資金流入各類資產，帶動樓市成交。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝指，有助降低市民置業成本，增加買家入市信心。嘉華國際(00173)營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明相信，需待銀行同業拆息回落後，才能大幅刺激樓市成交量。
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