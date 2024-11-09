二手樓未「息」起哄

牽晴間返9年前 荃灣月內交投縮半 香港多家銀行跟隨美國減息，昨日二手住宅市場未有即時起哄，只錄零星偷步入市及反價個案，有用家凌晨以403萬元購入粉嶺牽晴間單位，樓價重返約9年前水平。另外，11月個別地區二手交投轉靜，8個主要住宅區中，有3個成交按月回落，荃灣跌逾50%最多，同期將軍澳下挫逾40%。

美聯周志強表示，上述為牽晴間7座中層E室，實用面積約386方呎，原先叫價415萬元，用家認為減息機會大，昨日凌晨美國公布議息結果前，相約代理簽約「交票」，終以呎價約10,440元購入單位。原業主於2015年以404萬元購入，持貨約9年帳面仍蝕一萬元。

青衣11月暫錄約17宗買賣，按月增逾88%。利嘉閣梁均耀指，昨日青衣二手市況對減息暫未見有太大反應，只有翠怡花園9座一個低層實用面積約451方呎放盤，叫價由500萬元，即時反價至535萬元，加幅約7%。

錦英苑放盤加價17% 馬鞍山本月錄約24宗二手買賣，按月升約60%。世紀21奇豐莊瑞生稱，馬鞍山居屋錦英苑G座中層放盤，實用面積約645方呎，由財務機構放售約兩個月，叫價470萬元，昨日增至550萬元，加幅達約17%。

事實上，近日區內成交都以蝕讓主導。中原胡耀祖表示，同區雲海Sandalwood Court第2座中層B室四房戶，叫價約1,800萬元，議價後以1,688萬元易手，呎價約17,456元，原業主持貨約4年，帳蝕約276萬元。

柏𣾷中層虧損82萬 元朗11月暫錄約22宗二手買賣，按月未有變化。該行指，區內柏𣾷3座中層D室，實用面積約561方呎，減價35萬元，租客以385萬元購入，呎價約6,863元，一手原業主約8年帳蝕82.2萬元，單位貶值約17.6%。

世紀21天生置業黃偉祺表示，屯門掃管笏NAPA第5A座中層B室套三房戶，實用面積約816方呎，放盤約半年，累減125萬元，獲投資客以625萬元承接，呎價約7,659元，逾7年帳面貶值約29.4%。

荃灣本月暫錄約14宗二手買賣，較10月同期約29宗回落，中原余俊文指，平盤被消化，業主叫價轉強，買賣雙方因而拉鋸。美聯劉卓豪稱，將軍澳同期只錄約42宗，主因是上月初交投轉急，本月已明顯放緩。

東涌本月暫只錄約11宗，按月跌約21.4%。利嘉閣吳楚興表示，近日區內租轉買個案增加，映灣園6座中層A室，實用面積約893方呎，租客以855萬元購入，呎價僅約9,574元。

反映主要二手屋苑價格走勢的中原城市領先指數新報138.57點，按周上升約1.24%，仍處於逾8年低位，4區樓價指數兩跌兩升，九龍及新界東按周分別下跌約0.03%及約0.52%。

11月部分地區二手交投情況