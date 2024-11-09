日財相：對圓匯過度波動採適當措施

日本財務大臣加藤勝信表示，將密切關注美國總統當選人特朗普的政策對日本經濟的影響，強調匯率走勢穩定反映基本面相當重要，將對過度波動採取適當措施，並密切監控匯率走勢，包括以最強的緊迫感關注投機者推動的走勢。日圓兌每美元昨日曾報153.37，每百日圓兌港元曾報5.097。

反對黨國民民主黨黨魁玉木雄一郎則稱，特朗普的經濟政策，包括潛在的提高關稅及減稅或許會導致美國通脹，從而導致利率上升，可能會進一步推低日圓兌每美元匯率；又強調在薪資增長持續超過通脹率之前，央行應避免加息，政策應該為國內目標而實施。

日股全周漲逾3% 日圓兌每美元於7月份跌破160關口，低見161.82，創下38年新低。外媒引述一份截至9月為止季度的數據，財務省於7月11日和12日，分別動用3.17萬億日圓和2.37萬億日圓，總計5.54萬億日圓（約2,816億港元）來支撐匯價。隨着近日圓匯再度轉弱，惹來央行或再度入市干預的揣測。

股市方面，日經平均指數昨日高開402點後升幅收窄，午後曾輕微倒跌3點，全日回升118點或0.3%，收報39,500點；全周累升1,446點或3.8%，連升兩周。汽車股普遍下跌，豐田、本田、萬事得及日產跌幅介乎2.7至6.1%。

家庭支出連縮兩月 日本9月家庭支出按年下跌1.1%，跌幅少過市場預期，但為連續第二個月收縮；經季節調整後，9月家庭支出按月下跌1.3%，跌幅多過預期。另日本9月領先指標初值由前值106.9升至109.4，略高於市場預期的109；同步指標初值由前值114升至115.7，滯後指標初值由前值107.9降至106.4。