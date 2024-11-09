壽司郎母企中華圈開店目標勁減

連鎖壽司店壽司郎的日本母公司Food & Life（F&L）公布9月底止第四財季及2024財年全年業績，「中華圈」（內地、本港及台灣）開店目標大幅縮水。

去年此時，該企計劃2025財年（2025年9月底止年度，如此類推）把「中華圈」食肆數量加至最多241間，但現改為157至161間，2026財年亦由306至312家，降到190至193家，「310至320家」倒是變成日本以外所有地區的開店目標。

再深入看，中港台以外海外市場的開店計劃變得進取，2026年目標由原先最多104間，上調到119至127間，其中3至4間在北美，其餘是南韓和東南亞。公司以「近年中產增加，外食市場規模有望擴大」形容馬來西亞，更以「世界經濟的中心」來形容美國，擬赴當地開首家壽司郎。

F&L對內地業務也不全然悲觀，強調復甦當中，9月份廣州、深圳、成都同店銷售均回復正增長，為今年首次的3地齊增，8月份開張的北京首家壽司郎「連日滿座之盛況」持續，本財年會在天津開3店。

上半年港店進帳8.8億 F&L於2024財年在港開店7家。按Wind提供的季度平均匯率測算，該企今年上半年在香港透過「壽司郎」和「杉玉」折合進帳8.86億元，EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）折合1.85億元。

耐人尋味的是，公司突然不再披露單一海外市場的收入與EBITDA數據。然而，首3財季本港收入佔海外業務36%以上，為最大市場，也與之前兩個財年差不多，現假設全財年也是36%，上季本港生意額約4.62億元，首9個月接近13.5億元，難怪集團「對港策略」是「透過繼續開店和加碼營銷，維持高收入和高利潤」。