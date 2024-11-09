旅遊股去季有錢賺

Expedia純利升60% Airbnb收入增9.8% 全球各地民眾對外出旅遊的熱情仍未冷卻，帶挈擁有Hotels.com、Trivago等品牌的旅遊服務預訂平台Expedia，截至今年9月底止第三季純利按年增長60.94%，至6.84億美元。另一網上預約住宿平台Airbnb上季則賺13.68億美元，按年下跌68.72%。Expedia和Airbnb周五開市早段升7.67%和跌9.75%，報187.5美元和133美元。

業績公告顯示，Expedia上季收入按年升3.33%，至40.6億美元，略低於市場預期的41.1億美元。按業務劃分，住宿一環收入升2.59%至33.17億美元；機票收入升4%至1.04億美元；而來自廣告和媒體的收入同樣升12.08%，有2.69億美元。

Expedia轉對今年業務樂觀 期內總預訂金額按年增長7.05%至274.98億美元，房間過夜預訂量升9.07%至9,740萬次，兩者同樣高於市場預期。Expedia提及，國際目的地旅遊需求依然強勁，特別是在亞太地區，相關趨勢主要是受到中國消費者的跨境旅遊需求所推動。

雖然Expedia行政總裁戈林（Ariane Gorin）早前一度警告旅遊需求將會放緩，並兩次下調全年業績預測，但公司最新轉軚對今年全年的業務前景看法樂觀，並將總預訂量增長預測由之前的4%上調至5%，同時宣布財務總監Julie Whalen將於明年2月離任。

另邊廂，Airbnb第三季經調整除息、稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）按年升6.76%，至19.58億美元，高於預期的18.6億美元；上季收入按年增長9.86%至37.32億美元。

整體而言，該企上季總預訂金額有201億美元，按年升9.83%；預訂晚數和體驗數量為1.22億次，按年升8.48%，高於預期的1.21億次。

至於受惠價格上漲和產品結構轉變，Airbnb上季每日平均住宿費率（Average Daily Rate）為164美元，按年升1%，其中歐洲、中東和非洲（EMEA）升幅有6%，北美則升3%。

Airbnb：奧運帶動巴黎預訂 公司提及，雖然北美地區在夏季出現需求放緩迹象，但於第三季預訂量有所回升，美國本地遊仍然佔預訂量重要一環。至於巴黎奧運熱潮則帶動EMEA地區的預訂晚數和體驗數量，按季有所上升，又透露奧運期間接到近70萬名住客入住Airbnb，其中巴黎的供應量增加約35%。

另該企預計，今季收入將會介乎23.9億至24.4億美元，意味按年增幅達8至10%。不過，礙於行銷及產品開發支出上升，經調整EBITDA利潤率有機會下跌。

旅遊平台股上季業績摘要