台積電上月收入破紀錄 美股價高開

英偉達（Nvidia）等人工智能（AI）晶片公司全力趕製新品，世界最大晶片代工商台積電10月收入首度突破3,000億元新台幣大關，錄3,142.4億元新台幣（約760.23億港元）。適逢去年10月是當時歷史新高，上月按年增速遂降至29.2%，8個月最慢，但台積電美國預託證券（ADR）周五早段曾升2.69%。

中芯：行業未見底 內媒昨日又流傳「小作文」，說「台積電對大陸地區的7nm（納米）供應生變」，拖累號稱「中國版英偉達」的寒武紀股價暴瀉9.45%。業界相信，台積電暫停相關產品出貨的可能性不大。

他表示，新增產能驗證需時，且第四季是傳統淡季，預計產能利用率和出貨量會有所下降，中芯盼優化產品組合來提升均價，讓收入不受影響。中芯接觸過智能手機、電腦與平板、消費電子、互聯與可穿戴方面的客戶，其需求現時看來「都是增長的」，但預計價格「將有所鬆動」。

提到華虹，該股績後獲富瑞、里昂和摩根士丹利上調目標價，其中大摩加到28元，但股價昨倒跌1.29%，收報22.9元。