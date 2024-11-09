台積電上月收入破紀錄 美股價高開
英偉達（Nvidia）等人工智能（AI）晶片公司全力趕製新品，世界最大晶片代工商台積電10月收入首度突破3,000億元新台幣大關，錄3,142.4億元新台幣（約760.23億港元）。適逢去年10月是當時歷史新高，上月按年增速遂降至29.2%，8個月最慢，但台積電美國預託證券（ADR）周五早段曾升2.69%。
中芯：行業未見底
內媒昨日又流傳「小作文」，說「台積電對大陸地區的7nm（納米）供應生變」，拖累號稱「中國版英偉達」的寒武紀股價暴瀉9.45%。業界相信，台積電暫停相關產品出貨的可能性不大。
勉強能生產7納米製程晶片的中芯國際(00981)股價昨日早段曾飆7.25%，收市僅升1.06%。中芯聯席首席執行官趙海軍坦言，行業尚未見底，工業與汽車相關需求尤弱，但北歐主要車廠、中國太陽能設備和電池客戶的庫存進一步消耗，可望明年對中芯及其他同行有較好的收入推動。
他表示，新增產能驗證需時，且第四季是傳統淡季，預計產能利用率和出貨量會有所下降，中芯盼優化產品組合來提升均價，讓收入不受影響。中芯接觸過智能手機、電腦與平板、消費電子、互聯與可穿戴方面的客戶，其需求現時看來「都是增長的」，但預計價格「將有所鬆動」。
大行上調華虹目標價
華虹半導體(01347)上季功率器件收入倒退不少，但中芯將加速布局功率器件產能，支持汽車工業和新能源市場的發展，但只會是把之前公布的邏輯晶片產能調一部分去做，不會提高集團的產能或投資。
提到華虹，該股績後獲富瑞、里昂和摩根士丹利上調目標價，其中大摩加到28元，但股價昨倒跌1.29%，收報22.9元。
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