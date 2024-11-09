美前財長：特朗普上任首處理關稅減稅制裁

特朗普將於明年1月重返美國白宮主政，其大幅加關稅的主張令各地市場都蒙上陰影。於他上一次任期曾擔任財政部長的姆紐欽（Steven Mnuchin）表示，候任總統或會回歸其先前經濟綱領的基石，包括關稅、減稅和制裁。投行摩根士丹利估計，最快明年上半年美國便對中國加徵50%關稅。然而，國際評級機構標準普爾全球認為，基於對通脹和經濟增長的影響，特朗普不太可能全面實施關稅計劃。

姆紐欽指，關稅、減稅和制裁等對共和黨的議程至關重要。其中屬於標誌性的減稅計劃，應該很容易在國會獲得通過，特別是在共和黨有機會控制的眾議院。至於關稅方面，他同意確實需要利用關稅讓交易對手回到談判桌上，尤其是中國，而伊朗和俄羅斯等國家可能會再次受到制裁。

大摩估2025上半年加華關稅 在競選時特朗普曾稱，將對中國徵收50%或60%關稅，其他地方進口貨品徵收10%統一關稅。基於美國早前已完成徵收中國50%關稅的可行性調查，摩根士丹利預料，對華新關稅可輕易實施，最快或在明年上半年便會徵收。

然而，新關稅最終對亞洲經濟的下行壓力或小於2018至2019年時期，大摩解釋，因中美貿易緊張局勢已持續7年，企業早已安排供應鏈更多元化，且中國對美國的出口份額自2017年以來下降，中資上市企業對美加的收入佔比，已從2017年佔總收入的5.7%，降至2024年的3.7%，對中國經濟增長的拖累或小於2018至2019年間的一個百分點。反而需要關注全球企業信心及資本開支放緩的問題，影響或大於加關稅本身。

標普全球則坦言，新關稅最終不可能加至特朗普所提出的幅度。該行解釋，若落實所有進口貨品加徵一成關稅，將導致美國通脹增加1.8個百分點，另會削弱經濟增長一個百分點。若對中國貨品徵收六成關稅落實，將增加額外1.2個百分點通脹及削經濟增長0.5個百分點。

該行同時警告，一旦政治發展影響美國機構的強健性，損害美元作為全球領先儲備貨幣，或若美國高企財赤進一步上升，未來兩至3年或下降美國目前的「AA+」信貸評級。現時的假設是華府財赤維持現水平。

美鞋履商大減採購中國產品 事實上，關稅是一柄兩面刃，傷人亦損己。美國知名鞋履零售商Steve Madden稱，雖然過去幾年已將供應鏈多元化，但因應特朗普勝選，決定明年大減採購中國生產的商品，幅度最多45%，原因是擔心美國政府將對中國進口貨徵收額外60%關稅。

至於近年被美國大力扶植的印度似乎想「打友誼牌」。印度政府消息人士指，不太擔心在特朗普新任期內印美貿易關係的命運，原因是中國才是特朗普關稅威脅的主要對象；且印度對降低美國企業的進入關稅抱持開放態度，意味印度商品同樣可以享有更佳貿易條件。