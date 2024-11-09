華多擲6萬億化解地方債

近年力度最強 財長︰刺激措施陸續有來 中國財政部昨日召開記者招待會，萬眾矚目的增量財政政策終於有初步數字——6萬億元（人民幣‧下同）。人大常委會第12次會議昨日結束，批准增加6萬億元地方政府債務限額「置換存量隱性債務」，分3年安排，為近年力度最強的化債舉措。然而，整場記招幾乎清一色討論化解地方債，期間A股期貨和人民幣匯價應聲下跌。財長藍佛安強調，中國政府還有較大舉債空間，財政刺激未完，以「結合明年經濟社會發展目標」一語來看，不排除要等到明年3月的兩會會期。

上月底有傳一旦特朗普重奪白宮，中央本周的增量救市會達到10萬億元，可如今少了40%。藍佛安指，內地今年開始將連續5年從新增地方政府專項債券中安排8,000億元專門用來化債，累計可置換隱性債務4萬億元，連同人大常委會剛批的6萬億元，地方政府化債資源直接增加10萬億元，預期5年可節省約6,000億元利息支出，且2028年之前，地方政府需要消化的隱性債務總額會從14.3萬億元大幅減至2.3萬億元。

A股期貨人幣跌多浸 然而，「10萬億」清一色化債，跟市場期望還會涉及提振內需、收購樓盤和土地儲備等燃眉之急有別，以昨午4時為基準，新加坡A50指數期貨在記招期間曾跌3.25%，離岸人民幣兌每美元由7.1666挫至7.19以下。此前，滬深300指數已在2.68萬億元的巨額成交下，低收1%。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷表示，地方政府財困窒礙經濟政策發揮效力兼損害市場信心，本次債務置換的意義在於減輕負擔和管控風險，但稱不上「大招」，因為它不是向實體經濟注資。

研擴大以舊換新範圍 藍佛安對本次化債救經濟的描述也較迂迴，大意是地方政府得以「輕裝上陣」，可把本來用作還債的資源撥去促進經濟發展，如刺激消費和投資，並有助解決地方政府拖欠企業的問題，提振經營主體信心，降低金融機構呆壞帳損失。

北京大學國家發展研究院院長黃益平出席論壇時提到︰「政府應該實實在在地把真金白銀開支出去，不管是提高社保水平，還是做實城市常住居民的福利待遇，或者就直接給老百姓發錢，這樣宏觀經濟勢頭才有可能真正止跌回升。」藍佛安昨也派定心丸，說會實施「更加給力」的財政政策，如擴大「以舊換新」的範圍和規模等。

考慮到特朗普對華磨刀霍霍，渣打大中華區經濟師陳冠霖表示，中央政府會預留足夠資源接招，下月中央經濟工作會議或會為明年討論和規劃更多刺激措施，測算中國的狹義官方預算赤字對國內生產總值（GDP）比率明年或升0.1個百分點至3.5%，超長期特別國債的發行額度或將比正常水平高一萬億至兩萬億元。

從嚴防範隱性債復增 隱性債務是地方政府在法定債務限額以外直接或承諾以財政資金償還，以及違法提供擔保等手段舉借的債務，基本上是谷經濟衍生的亂象。藍昨稱「必須堅決遏制新增隱性債務」，財政部會聯同其他部門「高壓監管」，如「動態分析、及時預警」地方政府負債，並督促他們依法合規建設政府投資項目，問責也會更嚴。

另邊廂，中國人民銀行昨公布第三季度《貨幣政策執行報告》，「下一階段貨幣政策主要思路」對比上一期沒有顯著更改，如「把促進物價合理回升作為把握貨幣政策的重要考量」、「堅決防範匯率超調風險、保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定」。