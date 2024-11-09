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港股飆402後倒跌 北水掟貨

恒指昨日以近全日低位收市。（中新社圖片） 恒指昨日以近全日低位收市。（中新社圖片）
恒指昨日以近全日低位收市。（中新社圖片）
內地重要會議閉幕，但港股似乎已消化相關政策消息，恒生指數昨日先升後跌，高開246點，一度衝高402點，觸及21,355點的全日高位後，最多倒跌248點，收市跌225點或1.07%，報20,728點，以接近全日低位收市。國企指數及科技指數分別跌1.13%及0.2%。大市成交逾2,330億元，北水淨流出30.43億元。
科技股昨日個別發展，小米集團(01810)及京東集團(09618)股價升逾1%；美團(03690)、騰訊控股(00700)及阿里巴巴(09988)分別跌4.05%、1.77%及1.72%。市傳網易(09999)旗下遊戲部門多名高管陷貪腐風波被帶走，雖然公司否認，但股價照跌5.61%。
美國宣布減息，大型港銀跟隨，金融股偏軟，滙豐控股(00005)跌1.31%，中銀香港(02388)跌0.38%。
晶科電子首掛漲47%
藍籌中升控股(00881)急升25.8%，主要是市場傳出集團拿下48至50家華為智選車授權。
兩隻新股首日掛牌，表現榮辱互見。新股「超購王」第二名、內地照明零件供應商晶科電子股份(02551)收報5.33元，較招股價3.61元升47.6%。反觀跨境傢俬電商傲基股份(02519)開市即「破發」，收市報13.82元，較招股價15.6元跌11%。
舊稱「中國華融」的中信金融資產(02799)昨晚公布，擬斥112.66億元人民幣增持中信股份(00267)4.88%，並以最多260億元增持中國銀行(03988)、不超過40億元增持光大銀行(06818)。
理財通2.0匯劃增5倍
另一方面，香港金融管理局助理總裁（銀行操守）區毓麟表示，自今年1月發布「跨境理財通2.0」優化措施，啟動後穩步發展，市場反應良好。截至今年9月底，個人投資者數目超過12萬人，與跨境理財通1.0相比，增幅接近七成。在今年3至9月的7個月期間（即「理財通2.0」實施後），跨境匯劃總金額超過760億元人民幣，與跨境理財通1.0相比，有接近5倍增幅。
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