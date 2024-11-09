港股飆402後倒跌 北水掟貨
內地重要會議閉幕，但港股似乎已消化相關政策消息，恒生指數昨日先升後跌，高開246點，一度衝高402點，觸及21,355點的全日高位後，最多倒跌248點，收市跌225點或1.07%，報20,728點，以接近全日低位收市。國企指數及科技指數分別跌1.13%及0.2%。大市成交逾2,330億元，北水淨流出30.43億元。
晶科電子首掛漲47%
藍籌中升控股(00881)急升25.8%，主要是市場傳出集團拿下48至50家華為智選車授權。
理財通2.0匯劃增5倍
另一方面，香港金融管理局助理總裁（銀行操守）區毓麟表示，自今年1月發布「跨境理財通2.0」優化措施，啟動後穩步發展，市場反應良好。截至今年9月底，個人投資者數目超過12萬人，與跨境理財通1.0相比，增幅接近七成。在今年3至9月的7個月期間（即「理財通2.0」實施後），跨境匯劃總金額超過760億元人民幣，與跨境理財通1.0相比，有接近5倍增幅。
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