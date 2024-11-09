港股飆402後倒跌 北水掟貨

內地重要會議閉幕，但港股似乎已消化相關政策消息，恒生指數昨日先升後跌，高開246點，一度衝高402點，觸及21,355點的全日高位後，最多倒跌248點，收市跌225點或1.07%，報20,728點，以接近全日低位收市。國企指數及科技指數分別跌1.13%及0.2%。大市成交逾2,330億元，北水淨流出30.43億元。