索羅斯傳計劃關閉港辦公室

曾於1997年狙擊港元失敗的「金融大鱷」索羅斯，事隔多年如今又再次「撤離」香港。外媒報道，索羅斯旗下的家族辦公室──索羅斯基金管理公司（Soros Fund Management，SFM）計劃關閉其在香港的辦公室，作為該公司行政重組的一部分。

SFM指續投資亞洲 SFM稱，會把亞洲相關的投資轉移到在美國紐約和英國倫敦的辦公室進行，惟未有提到具體細節。

近年索羅斯一直看淡中港市場，2021年時SFM的投資總監Dawn Fitzpatrick曾經表示，會避開投資中國，而且會非常小心地投資在美國上市的中概股。

作為曾經狙擊港元以及香港股市的大鱷，SFM在香港的投資策略同樣涉及不少沽空交易。比較出名的是在2015年時，SFM因為「無貨沽空」違反規則，最終於2018年遭香港證監會罰款150萬港元。

羅傑斯：港經濟漸復甦 另邊廂，曾經與索羅斯共同成立量子基金的戰友、有「商品大王」之稱的羅傑斯（Jim Rogers）日前訪港出席活動，他提到今次到訪香港與疫情前大不同，認為香港經濟正逐漸復甦，一切將向好。羅傑斯是著名的「中國大好友」，一直看好中國市場的商機，並且有投資中國股票，甚至讓其兩位女兒在新加坡接受中文教育。

事實上，美國的「大鱷」們對於中國的看法一直以來都充滿分歧，甚至乎這些投資名宿的觀點也一直在改變。比如大型對沖基金橋水（Bridgewater）的創始人達利奧，以往亦曾經相當看好中國，但自此前內地的教育與互聯網行業出現監管風暴，以及爆發內房危機之後，達利奧亦逐漸改變對華觀點，並且形容「投資中國相當棘手」。

至於另一位曾經的「中國大好友」、摩根士丹利亞洲前主席羅奇對華看法變化更為明顯，由原來中國經濟奇迹的支持者，變為看淡中國前景的批判者，更因為發表「香港玩完論」而引起國際熱議。