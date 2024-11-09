銀行明年下調H按封頂位機會大

美國減息，港銀跟隨，乃3個月內第二次調整最優惠利率（P息）。星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝認為，銀行減息速度超出預期，過去在加息周期共5次加息，累計加幅只有0.875厘，而過去3個月兩次減P息，累計已減去0.5厘，惟因今次銀行透支明年減幅，明年P息下調的空間有限，但銀行明年仍有可能會選擇減銀行同業拆息按揭（H按）封頂息，有助控制成本。

在銀行宣布減P息後，新買及現有按揭在身的業主都能受惠，以每100萬元貸款額計，年期30年，減息0.25厘後，每月供款開支減少約140元，入息要求減少約280元。

業界估樓價全年跌半成 美聯物業住宅部行政總裁布少明則稱，按揭利率將會由9月初4.125厘，減至最新的3.625厘，即已經較最新9月份差估署A類私宅租金回報率3.7厘更低，部分細單位物業已出現「供平過租」，勢吸引用家「轉租為買」及增加投資需求，預計第四季樓價有望回升約3%，全年跌幅將收窄至5%內。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明指，供樓業主可即時減輕供款壓力，同時市民入市信心增加，可帶動一、二手物業交投量。他又預期，聯儲局於12月仍大機會減息0.25厘。香港方面，如美國下月再減息0.25厘，料本港銀行同業拆息（HIBOR）將跟隨美息反覆回落至3.5厘或以下水平。

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣指，港息周期已展開，或會有更多銀行以「快閃」優惠吸客，建議用家應一併衡量息率及高息戶口種類等因素。中原地產亞太區副主席兼住宅部行政總裁陳永傑則預期，第四季香港樓價可止跌回升約3至5%。國際物業顧問世邦魏理仕香港研究部主管陳錦平估計，減息下商業投資市場會有更多交投，農曆新年前後陸續見到一些成交反映在數字上。